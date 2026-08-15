Fiestas en Ibiza: El lago artificial de la gran fiesta egipcia de sa Pedrera requirió al menos 170 toneladas de agua

El lago artificial montado para la gran fiesta privada egipcia celebrada en sa Pedrera de Sant Antoni tenía una superficie de unos 850 metros cuadrados y una profundidad de 20 centímetros, por lo que llenarlo requirió de un mínimo de 170 toneladas de agua, según ha podido saber Diario de Ibiza.

Paradójicamente, el Ayuntamiento de Sant Antoni impulsa campañas de concienciación y sensibilización ciudadana sobre el uso responsable del agua, y de hecho la web de la concesionaria del servicio, Facsa, tiene un aviso titulado ‘Alerta por sequía’, que advierte a la ciudadanía: «Nos encontramos en situación de alerta por sequía, por lo que recomendamos un esfuerzo para minimizar el consumo de agua».

Los organizadores pagaron solo 199 euros por usar sa Pedrera

El Consistorio de Sant Antoni autorizó la fiesta en los terrenos municipales de sa Pedrera y cobró tan solo 199 euros a los organizadores en concepto de tasa de actividad, porque señala que no tiene ninguna ordenanza fiscal que regule el pago de la ocupación de este tipo de espacios.

La fiesta tenía una espectacular escenografía ambientada en el Antiguo Egipto, con una pirámide, una esfinge, obeliscos, un templo, una gran barra para servir bebidas, una tarima que cubría el suelo y unos avanzados equipos de iluminación, videomapping y sonido, tal como se puede apreciar en las numerosas fotografías y vídeos compartidas por los invitados en las redes sociales.

La firma de Nueva York Van Wyck & Van Wyck, especializada en grandes eventos exclusivos para celebridades internacionales, fue la organizadora de la fiesta, “digna de un faraón”, según anunciaba en Instagram, y a la que solo se podía acceder con invitación.

Los trabajos de desmontaje de los aparatosos decorados empezaron este viernes, el día después de la fiesta. Los preparativos comenzaron el 26 de julio, por lo que estos terrenos municipales permanecerán cerrados y ocupados por la organización de la fiesta durante al menos tres semanas.

Instagram Van Wick / Tinx / Teresa De la Pisa

El aforo de la celebración era de 350 personas, según informó el Ayuntamiento, y el horario autorizado, de 18 a 3 horas.

Los vecinos expresaron su inquietud por el riesgo de incendio que representaba la preparación y celebración de la fiesta, pues tal y como se podía comprobar en vídeos grabados días antes, había generadores y bombonas de butano. Sa Pedrera se encuentra rodeada de pinares y casas dispersas, y es junto a un terreno catalogado como Zona de Alto Riesgo (ZAR), que se refiere a fincas en las que un fuego pone en riesgo vidas humanas, infraestructuras o el medio ambiente.

El Consistorio subrayó, en referencia a la fiesta, que "la actividad tiene un marcado carácter solidario, ya que los promotores han previsto realizar una donación de 40.000 euros a Cáritas Sant Antoni y de 10.000 euros al Motoclub Formentera y Eivissa".