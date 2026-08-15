EvoLovE, el lugar mágico de Ibiza donde celebrar cumpleaños y vivir experiencias

Hay una escena que se repite en muchos espacios infantiles. Los niños juegan mientras los adultos esperan, miran el móvil o aprovechan para hablar entre ellos. En EvoLovE Lugar Mágico han decidido cambiar ese reparto. Aquí, madres y padres también entran en el juego y pueden acabar cantando, haciendo experimentos o convertidos en clientes improvisados de un salón de belleza.

Los adultos se adentran en el mundo de sus hijos.

Ese planteamiento está en el origen de este nuevo espacio creativo de Ibiza, dirigido principalmente a niños de entre cinco y diez años. Su fundadora llevaba tiempo hablando con familias y amigos de la isla y escuchando una idea que aparecía con frecuencia. Faltaban propuestas diferentes en las que los pequeños no fueran los únicos participantes.

Los más pequeños pueden convertirse en lo que deseen por unas horas.

La intención no era abrir simplemente otro lugar donde llevar a los niños durante unas horas. Quería crear un entorno en el que pudieran imaginar, probar cosas nuevas y compartir el juego con sus padres. Una manera de invertir, al menos por un rato, la dinámica habitual y permitir que sean los adultos quienes entren en su mundo.

El resultado reúne diferentes ambientes bajo un mismo techo. Hay una comisaría de policía, un hospital con laboratorio, un salón de belleza, un escenario, karaoke, mesa de dj, zonas de manualidades, juegos interactivos, realidad virtual y espacios relacionados con la magia. Los uniformes y accesorios permiten cambiar de personaje y convertirse durante unos minutos en médico, policía, peluquero o mago.

Sin embargo, las instalaciones no están pensadas para marcar de manera rígida cada paso. Funcionan como un punto de partida para que cada niño decida qué quiere hacer, qué papel interpretar y cómo continuar la historia. Esa libertad es una de las bases de EvoLovE y también explica por qué los adultos tienen un papel activo en la e periencia.

La personalización cobra especial importancia en los cumpleaños privados. La propuesta busca que el protagonista reconozca sus gustos dentro del espacio y no se encuentre con una celebración que podría servir para cualquier otro niño. Fotografías, invitaciones, dibujos para colorear y distintos elementos visuales pueden prepararse específicamente para cada ocasión.

El cumpleañero puede descubrirse en un cartel de búsqueda dentro de la comisaría o verse transformado en un pequeño mago. Las proyecciones permiten modificar las paredes con imágenes y vídeos relacionados con sus películas, personajes o artistas favoritos. La tecnología acompaña el juego, pero no pretende sustituirlo. Su función es ayudar a crear escenarios que después los niños hacen suyos.

El propio nombre resume parte de la filosofía del proyecto. EvoLovE nace de la palabra inglesa ‘love’ y de su reflejo visual. Para su fundadora representa un amor que circula en ambos sentidos y una forma de recordar que los niños necesitan sentirse queridos, pero también escuchados y tenidos en cuenta.

Hay además una historia personal detrás del espacio. Su creadora, de origen ucraniano y residente desde hace años en Ibiza, impulsó EvoLovE en memoria de su madre, quien amaba profundamente a los niños y dedicó buena parte de su vida a trabajar con ellos. Ese vínculo explica también la dimensión social que quiere desarrollar. Actualmente trabaja en posibles colaboraciones con Cruz Roja y otras organizaciones para facilitar el acceso gratuito a familias en situación de vulnerabilidad o con recursos limitados.

En este recorrido hay una idea que atraviesa todo el proyecto. EvoLovE anima a los niños a seguir imaginando y soñando, porque muchas veces lo que acaba en realidad empieza primero como una idea. La propia historia del espacio lo demuestra. Antes de tener forma, EvoLovE fue el sueño de su fundadora. Con el tiempo, aquella idea creció, cambió y terminó haciéndose realidad. Ahora, ese mismo mensaje es el que quiere trasladar a quienes cruzan sus puertas y recordarles que imaginar puede ser el primer paso para crear.