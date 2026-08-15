La educación y la conciliación familiar son la esencia de Eivikids

Hablar de conciliación significa contar con iniciativas que buscan dar respuesta a una de las principales necesidades de las familias: trabajar con la tranquilidad de saber que sus hijos están en buenas manos. Con esa filosofía nació Eivikids, el centro infantil vinculado al Grupo Policlínica, una iniciativa pensada para que sus trabajadores compatibilizaran su vida profesional y familiar y que desde el inicio está abierto a todas las familias de Ibiza.

El centro educativo dispone de comedor y de diferentes servicios complementarios.

El Grupo Policlínica incorporó el servicio de cuidado infantil dentro de su proyecto de bienestar para los trabajadores, con el objetivo de ofrecer una solución a las necesidades derivadas de sus horarios laborales, al tiempo que ofrece plazas para cualquier familia de la isla.

Eivikids apuesta porque los pequeños aprendan a través de la exploración, la experimentación y el juego.

Con el paso de los años, Eivikids es un espacio educativo en el que cada niño es protagonista de su aprendizaje y cada familia recibe una atención cercana y personalizada. El centro cuenta con un equipo de profesionales formadas en Educación Infantil y mantiene una comunicación constante con las familias, adaptándose a las necesidades particulares de cada niño.

Si hay algo que define la trayectoria de Eivikids es el compromiso de sus educadoras. Detrás de cada jornada, cada actividad, cada aprendizaje y cada pequeño logro hay un equipo que trabaja con vocación, sensibilidad y una enorme responsabilidad.

La educación en los primeros años de vida requiere, además de conocimientos, observar, escuchar, acompañar y respetar los ritmos de cada niño. Y precisamente esa mirada personalizada es una de las señas de identidad del centro.

El proyecto educativo de Eivikids apuesta porque los pequeños aprendan a través de la exploración, la experimentación y el juego, potenciando su autonomía y respetando el ritmo de cada uno.

Es importante destacar que el centro dispone de servicio de comedor, con cocina propia donde se elaboran los menús con el asesoramiento de la nutricionista de Grupo Policlínica, Sonia Torres.

Además, otra de las ventajas que diferencian a Eivikids es que profesionales de pediatría o enfermería de Grupo Policlínica colaboran puntualmente con el centro.

A lo largo de los años, muchas las familias de Ibiza han confiado en el equipo de Eivikids para acompañar una etapa fundamental en la vida de sus hijos. Familias que han visto crecer a sus pequeños, que han compartido alegrías, aprendizajes, primeros pasos y primeras palabras, que han convertido el centro en mucho más que una escuela infantil.

El nuevo curso está a la vuelta de la esquina y el plazo de matrícula ya está abierto. Eivikids afronta el nuevo curso con la misma ilusión y compromiso de siempre y con ganas de recibir a nuevas familias.

El centro ofrece un entorno educativo pensado para los más pequeños, con servicios adaptados a las necesidades de las familias y horarios flexibles que favorecen la conciliación. Actualmente dispone de atención para niños de 0 a 3 años en turno de mañana y hasta los 6 años en turno de tarde, comedor y diferentes servicios complementarios.

La filosofía es educar, cuidar y acompañar, ofreciendo a cada niño la atención que necesita y a cada familia la tranquilidad de sentirse escuchada y acompañada.

Larga experiencia

Al frente de Eivikids se encuentra Catiana Fuster, profesional de educación infantil y fundadora del Centro de Educación Infantil Corrillos, un proyecto educativo con una larga trayectoria en Ibiza. Corrillos cuenta asimismo con un equipo especializado y una clara apuesta por la atención personalizada y la comunicación directa con las familias.

La experiencia acumulada durante años ha permitido que Eivikids crezca manteniendo intacta su esencia, que es poner a los niños en el centro y trabajar para ofrecerles un espacio seguro, educativo y afectivo. Porque detrás de cada niño que pasa por Eivikids queda una historia. Y detrás de cada historia, una familia que un día decidió confiar.

Eivikids espera este curso a las familias con los brazos abiertos para comenzar una nueva etapa, llena de aprendizajes, juegos, descubrimientos y de momentos para recordar.