Dispositivo de emergencia para salvar a 28 migrantes en una patera con una vía de agua al sur de Formentera

Salvamento Marítimo ha activado un dispositivo de emergencia para salvar a 28 migrantes que viajan a bordo de una patera y que han sufrido una vía de agua en su embarcación cuando se encontraban al sur de Formentera.

La guardamar 'Calíope', que se encontraba atracada en el puerto de Sant Antoni, ya viaja en dirección a la zona donde se encuentra la patera, después de que los migrantes hayan logrado transmitir una petición de ayuda. A la búsqueda se ha sumado el 'Helimer 205', también de Salvamento, que se dirige hacia la zona a 125 kilómetros por hora.

Las embarcaciones que se encuentran en esa área, situada a unos 40 kilómetros al sur de Formentera, ya han recibido un aviso por radio pidiendo que extremen la vigilancia para intentar localizar a los migrantes en apuros. "Buques en la zona, mantengan la vigilancia. Asistan si es posible y contacten con Salvamento Marítimo de Palma o con la estación radiocostera más próxima", señalaba el aviso que se ha dado a través de la radio.

Según la previsión facilitada desde Salvamento Marítimo a Diario de Ibiza, el trayecto de la guardamar hasta llegar a la zona dura en torno a una hora, por lo que esperan rescatar a los migrantes a tiempo. "Han avisado de que tienen una vía de agua, pero la patera no se está hundiendo", aseguran desde el organismo.

En el momento en el que se ha dado el aviso el único barco que había en la zona era uno con bandera de Turquía cuyo último puerto ha sido Rodas, en Grecia.

En los últimos días se ha reactivado la llegada de pateras a las Pitiusas. Desde el lunes todos los días se han registrado rescates y localizaciones de migrantes tanto en el mar, en las cercanías de las costas de Ibiza y Formentera, como ya en tierra.