Clamor contra el despilfarro de agua en la fiesta egipcia de Ibiza: "Que hagan el lago con papel de plata, como hacíamos antes los belenes"

Varias asociaciones ecologistas de Ibiza han puesto el grito el cielo tras conocer que en la macrofiesta egipcia, celebrada el pasado jueves en la antigua cantera de Sant Antoni, se emplearon al menos 170 toneladas de agua para recrear un lago artificial, en pleno verano y cuando la isla continúa en situación de prealerta por riesgo de sequía. Una cantidad calculada con las dimensiones del lago que, según ha podido saber este diario, eran de 850 metros cuadrados por 20 centímetros de profundidad.

Las fuentes consultadas por Diario de Ibiza coinciden en señalar la irresponsabilidad de diseñar un montaje como el que disfrutaron en sa Pedrera más de 300 invitados. Los organizadores diseñaron un lago como parte del espectacular montaje de temática egipcia, después de alquilar el espacio municipal por una tarifa de tan solo 199 euros.

La empresa organizadora del evento, Van Wyck & Van Wyck, que celebraba el cumpleaños de Bronson Van Wyck, su propietario, ofreció ayer por la noche su versión (ver información completa en la página 2). Asegura que la cantidad de agua empleada fueron 60 metros cúbicos (60 toneladas), pero en ningún momento cuestiona las dimensiones del lago publicadas por este diario.

Rafael Tur, portavoz de la Alianza por el Agua, lamenta que "no hay normativas valientes que prohíban el uso no sostenible del agua" en Ibiza y que los políticos pronuncian "discursos vacíos que sirven solamente de cara a la ciudadanía".

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"El problema está en que las administraciones no están haciendo ordenanzas que prohíban esto. En realidad, esta fiesta ha sido absolutamente legal, el uso que se ha hecho es uso legal del agua. Lo que pasa es que no es ético. Si hubiera una ordenanza que prohibiera el uso no sostenible del agua, en este evento, que se ha realizado en un espacio público, el lago se tendrían que haber hecho de agua salada, o con aguas regeneradas, o con papel de plata, como hacíamos antes los belenes", analiza Tur.

"Se les llena la boca hablando de sostenibilidad"

El portavoz de la Alianza por el Agua recalca que "seguramente a los que estaban dentro de la fiesta se les llena la boca hablando de sostenibilidad", pero que, sin embargo, a la hora de la verdad la realidad es bien diferente: "No dejamos de producir ambientes que no son propios de la isla, como gastar 170 toneladas de agua, que son casi dos piscinas olímpicas, para un evento de seis horas".

"Yo creo que no somos conscientes de lo que hacemos, que no tenemos conciencia real del problema. Ya pasó cuando varios hoteles de Sant Antoni vaciaron las piscinas y cuando las estaban llenando dejaron sin agua a todo un barrio", recuerda, en referencia a lo ocurrido el pasado mes de abril, cuando tres hoteles cercanos a la zona de es Caló des Moro dejaron a los habitantes de los inmuebles cercanos sin agua durante 12 horas al usar la red municipal para rellenar sus piscinas.

Por ello, incide en la importancia de implantar normativas que impidan la repetición de escenas como la del pasado jueves en sa Pedrera. "Hasta que no haya una ley que prohíba el uso no responsable del agua, la gente seguirá haciendo un uso no responsable del agua. Falta que las administraciones se pongan las pilas. Los culpables no son los que estaban en la fiesta. Aparte de concienciar a la ciudadanía, es necesario crear las normas que obliguen a la gente a hacer las cosas bien", finaliza.

Un desperdicio "inaceptable"

Por su parte, el presidente del Grup d’Estudis de la Naturalesa (GEN-GOB Eivissa), Joan Carles Palerm, subraya que no entienden que "desde las administraciones se facilite la celebración de eventos privados en espacios naturales y menos si pueden provocar molestias a fauna y suponer un riesgo de incendio forestal".

"Esas autorizaciones sin control de lo que se realice en el interior llevan a otros impactos extra, como esos 170.000 litros de agua desperdiciados, y que son inaceptables. Entendemos que Sant Antoni debe replantearse la gestión que está haciendo de sa Pedrera y dejar de autorizar fiestas y eventos privados", reclaman desde esta asociación, que lleva más de cuatro décadas velando por la protección de la naturaleza ibicenca.

Por último, Hazel Morgan, presidenta de Amics de la Terra, emplea el término "barbaridad" para calificar el despilfarro de agua que se realizó en la macrofiestas egipcia y señala directamente al gobierno municipal por su responsabilidad al dar luz verde a eventos de este tipo.

"Es una incoherencia dada la situación de prealerta de sequía en la que nos encontramos. El Ayuntamiento habrá tenido información de estos detalles y, aun así, ha autorizado la actividad. Eso demuestra su indiferencia a las necesidades de los residentes de la isla", sentencia.

Contradicciones

En los días previos a la fiesta, agentes de la Policía Local de Sant Antoni se acercaron hasta la cantera para comprobar de primera mano cómo iban los preparativos de la fiesta egipcia, que arrancaron el pasado 26 de julio. El Consistorio concedió la autorización para la realización el evento en los terrenos de sa Pedrera y defendió que tenía "un marcado carácter solidario" debido a la donación de 40.000 euros a Cáritas Sant Antoni y 10.000 euros al Motoclub Formentera y Eivissa.

Paradójicamente, el Ayuntamiento de Sant Antoni impulsa campañas de concienciación y sensibilización ciudadana sobre el uso responsable del agua. De hecho la web de la concesionaria del servicio, Facsa, tiene un aviso titulado ‘Alerta por sequía’, que advierte a la ciudadanía con el siguiente mensaje: «Nos encontramos en situación de alerta por sequía, por lo que recomendamos un esfuerzo para minimizar el consumo de agua».