El sector del chárter vive con el eclipse la jornada de mayor actividad de su historia en Ibiza y Formentera, pero arrastran otra temporada de capa caída

Las empresas de chárter pitiusas sufren la gran paradoja de que, pese a que acaban de experimentar la jornada de mayor actividad de su historia, la realidad no les permite lanzar las campanas al vuelo. Lograron un llenazo total gracias al histórico eclipse solar total del miércoles, que disparó la demanda a niveles nunca vistos. Sin embargo, de vuelta a la cotidianidad, afrontan que la temporada sigue de capa caída, con registros bastante por debajo de los del año pasado, y que la remontada vivida a partir de la última semana de julio toca ya a su fin.

A falta de cifras oficiales, el presidente de la Asociación Náutica de la Petita i Mitjana Empresa d'Eivissa i Formentera (Pimeef), Ramon van der Hooft, calcula que un millar de embarcaciones se hicieron a la mar por el tirón del fenómeno astronómico del siglo. «Los puertos deportivos de Ibiza a las cinco de la tarde daban una imagen que no había visto nunca. Prácticamente se quedaban sin barcos», detalla.

Pese a que ya hacía días que se agotaron las reservas, «llegó mucha demanda de última hora de gente que reaccionó tarde». En su propia empresa, Ibiza Boating, Van der Hooft recibió una veintena de llamadas el mismo 12 de agosto para alquilar un barco, una misión totalmente imposible.

Solamente hubo que lamentar una nota discordante en esta jornada: la mayoría de chárteres se dirigieron a la zona de ses Salines y de ses Illetes para contemplar el espectáculo, pero allí las nubes les fastidiaron el momento culminante del eclipse. «La gente que fue al norte y a Sant Antoni tuvo más suerte», precisa.

Pero la resaca del eclipse no deja lugar a dudas: «La temporada sigue siendo mala. Un día de superactividad no te va a salvar», se resigna el representante de Pimeef. En estos momentos, las empresas de chárter trabajan en unos niveles de normalidad en plena temporada alta. «Nosotros hemos sacado entre el 80 y el 90% de la flota desde la última semana de julio», apunta Van der Hooft. El problema es que el pico de actividad es cada vez más corto.

Tendencia a la baja

Las empresas de chárter en Ibiza llegaron a su punto álgido en las temporadas 2022-2023, cuando se beneficiaron sobremanera del parón de la actividad en el sector del ocio debido a las restricciones por el covid. Desde entonces, cada temporada ha ido a la baja.

Para más inri, 2026 empezó peor que nunca. «Todos hemos tenido una pretemporada por debajo de los últimos años. Con la situación económica en toda Europa, tensiones políticas, una climatología que no fue favorable para nosotros hasta la última semana de mayo, la celebración del Mundial de fútbol y la estancia media del turista cada vez más baja en Ibiza, se ha formado un cóctel que no es nada bueno». A toda esta coyuntura, cabe sumar el intrusismo de las empresas chárter de la Península que operan sin disponer de base en las Pitiüses.

Esta tendencia no tiene visos de mejorar en los próximos meses. «Aunque en las últimas semanas estamos en unas cifras normales, todo esto se acaba y el lunes entramos en postemporada», confiesa Van der Hooft.

El balance real, que incluya los resultados de buena parte del sector, no llegará hasta final de temporada. Sin embargo, hay un dato que permite hacerse una idea de la caída de la actividad respecto a 2025. «La gasolinera del puerto está entre un 25 y un 30% por debajo de los números del año pasado. Ese descenso va en línea de lo que yo estoy notando en mi empresa», asegura el representante de Pimeef.

«No he podido sondear a mis compañeros últimamente, pero, hasta la tercera semana de julio, todo el mundo estaba con cifras rojas con respecto al año pasado y esta ya es la tercera temporada consecutiva en la que se reducen los números», lamenta.

Las cifras

Actualmente, no existen datos desglosados del sector del chárter náutico para Ibiza y Formentera, ya que el único registro oficial es el que controla la Dirección General de Puertos y Transportes Marítimos, que depende de la conselleria del Mar y Ciclo del Agua, y abarca al conjunto de Balears. Según las cifras facilitadas ayer desde la conselleria, en estos momentos hay 3.562 matriculadas en la lista sexta, que es la que engloba a las que se dedican al chárter náutico.