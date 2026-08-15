Así son las tres nuevas pistas homologadas para los amantes del tenis de Ibiza

Ibiza da un nuevo paso en la renovación de sus instalaciones deportivas con la inauguración del Espai Esportiu Can Misses, un complejo completamente transformado que incorpora tres nuevas pistas de tenis de tierra batida homologadas para competiciones oficiales. La actuación supone un salto importante respecto a las antiguas pistas de hormigón poroso y amplía las posibilidades tanto para los jugadores locales como para la organización de torneos y eventos deportivos en la ciudad.

El nuevo espacio deportivo fue inauguradao el pasado jueves por el Ayuntamiento de Eivissa y el Govern de les Illes Balears. La instalación ocupa una superficie total de 5.084,90 metros cuadrados y ha supuesto una inversión de 1.305.891,50 euros, IVA incluido, financiada mediante fondos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).

Pero el cambio va mucho más allá de sustituir unas pistas deterioradas. El proyecto convierte Can Misses en un complejo pensado para entrenar, competir y atender las necesidades de deportistas, clubes y espectadores. Junto a las tres superficies de tierra batida se han incorporado vestuarios, graderío, una pista de minitenis, oficinas y distintas dependencias de apoyo.

La actuación forma parte del plan municipal ‘Eivissa, ciutat de l’esport’, con el que el Ayuntamiento quiere renovar y ampliar la red de instalaciones deportivas de la capital ibicenca.

Las nuevas pistas de tenis de Can Misses cambian por completo el complejo

Uno de los elementos más destacados de la reforma es la desaparición de las antiguas pistas de hormigón poroso, que se encontraban en mal estado. En su lugar se han construido tres pistas de tierra batida, una superficie habitual en competiciones de tenis y que permitirá mejorar tanto las condiciones de entrenamiento como la organización de pruebas oficiales.

Las pistas están homologadas para albergar competiciones, una circunstancia que abre nuevas posibilidades deportivas para Ibiza. Hasta ahora, las limitaciones de las antiguas instalaciones condicionaban el uso competitivo del recinto. Con la renovación, Can Misses puede convertirse en un escenario apto para torneos de mayor nivel.

El proyecto se ha desarrollado teniendo en cuenta las aportaciones del Tennis Club Ibiza y el asesoramiento de la Federación de Tennis de les Illes Balears, con la intención de adaptar el complejo a las necesidades de quienes lo utilizan habitualmente.

El alcalde de Eivissa, Rafael Triguero, ha definido la apertura como “un paso muy importante en la transformación de las infraestructuras deportivas de la ciudad” y ha defendido que las nuevas instalaciones representan un salto cualitativo tanto para el tenis base como para la organización de competiciones.

Las nuevas pistas de tenis de Can Misses. / Toni Escobar

La inauguración contó también con la presencia del conseller de Turismo, Cultura y Deportes del Govern balear, Jaume Bauzà. Tras descubrir la placa conmemorativa, los representantes institucionales visitaron el recinto. La jornada se completó con el tradicional servicio de honor y una exhibición protagonizada por alumnos de la Escuela Municipal de Tenis.

Todo lo que incorpora el nuevo Espai Esportiu Can Misses

La transformación del recinto no se limita a las pistas. Uno de los objetivos del proyecto ha sido crear un espacio deportivo funcional y preparado para un uso continuado, tanto durante los entrenamientos habituales como en jornadas de competición.

El nuevo Espai Esportiu Can Misses dispone de:

Tres pistas de tenis de tierra batida homologadas para competiciones oficiales.

para competiciones oficiales. Una pista de minitenis destinada especialmente a la iniciación y al deporte base.

destinada especialmente a la iniciación y al deporte base. Graderío para facilitar la presencia de público durante partidos y torneos.

para facilitar la presencia de público durante partidos y torneos. Nuevos vestuarios para los deportistas.

para los deportistas. Oficinas para los clubes deportivos.

para los clubes deportivos. Almacenes para el Patronato Municipal de Deportes y el servicio de mantenimiento.

para el Patronato Municipal de Deportes y el servicio de mantenimiento. Aseos para el público.

para el público. Sala de máquinas y espacios técnicos necesarios para el funcionamiento del complejo.

necesarios para el funcionamiento del complejo. Recorridos accesibles integrados entre los pinos existentes en el entorno.

El alcalde de Eivissa Rafael Triguero y el conseller Jaume Bauzà. / Toni Escobar

Esta combinación permite que la instalación tenga una utilidad diaria para escuelas y clubes, pero también que pueda responder a las necesidades de una competición oficial.

La existencia de una pista de minitenis refuerza especialmente la vertiente formativa. El Ayuntamiento pretende que el complejo contribuya a seguir desarrollando el tenis base en Ibiza, proporcionando a los jugadores más jóvenes unas instalaciones adecuadas desde sus primeras etapas de aprendizaje.

Al mismo tiempo, disponer de pistas homologadas facilita una progresión deportiva dentro del mismo recinto. Los jugadores pueden iniciarse en la disciplina, entrenar regularmente y competir posteriormente en unas instalaciones adaptadas a estándares oficiales.

Ibiza busca atraer competiciones deportivas fuera del verano

La renovación de Can Misses tiene también una segunda lectura que va más allá del uso puramente municipal. Las nuevas instalaciones forman parte de la estrategia para consolidar a Ibiza como destino de turismo deportivo y aumentar su capacidad para organizar acontecimientos durante los meses de menor actividad turística.

La posibilidad de acoger torneos oficiales permite generar movimiento fuera de la temporada alta. Deportistas, entrenadores, familiares y aficionados pueden desplazarse hasta la isla con motivo de una competición, aumentando la actividad vinculada a alojamientos, restauración, transporte y otros servicios.

El conseller Jaume Bauzà defendió durante la inauguración que estos fondos permiten realizar proyectos que revierten directamente en la calidad de vida de los residentes. El responsable autonómico considera además que Can Misses encaja en el modelo que el Govern quiere desarrollar alrededor de tres ámbitos relacionados entre sí como son turismo, cultura y deporte.

Los aseos de las nuevas instalaciones. / Toni Escobar

La desestacionalización del turismo en Ibiza se ha convertido en uno de los objetivos recurrentes de las administraciones y el deporte es una de las herramientas utilizadas para avanzar en esa dirección. Carreras, competiciones, concentraciones y torneos permiten generar desplazamientos por motivos distintos al tradicional turismo de sol y playa.

En el caso del Espai Esportiu Can Misses, la homologación de las tres pistas es la característica que puede facilitar esa incorporación a calendarios competitivos de mayor alcance.

Un complejo deportivo integrado en el entorno

La sostenibilidad y la integración paisajística también han condicionado el diseño de las nuevas instalaciones deportivas.

El complejo se ha proyectado para adaptarse al entorno existente en Can Misses, evitando que la nueva construcción se convierta en un elemento aislado dentro de la zona. Para ello se han empleado materiales como la madera y se han establecido recorridos accesibles entre los pinos.

El proyecto contempla asimismo medidas para reducir el impacto visual y las emisiones de CO₂. La orientación de las pistas y la protección frente al viento también se han estudiado para conseguir unas mejores condiciones de juego.

El Ayuntamiento plantea estas características como parte del modelo que quiere aplicar a las nuevas infraestructuras municipales: espacios modernos, accesibles y funcionales que, al mismo tiempo, tengan en cuenta el entorno en el que se construyen.

Can Misses refuerza además su papel como uno de los principales núcleos deportivos de la ciudad de Eivissa. La zona concentra diferentes instalaciones y recibe diariamente a numerosos deportistas, por lo que la renovación de las pistas de tenis moderniza una parte importante de este conjunto.

Uno de los alumnos de la Escola Municipal de Tennis. / Toni Escobar

La apertura del nuevo complejo es la segunda gran actuación del plan ‘Eivissa, ciutat de l’esport’, después de la renovación del terreno de juego del campo municipal de Es Putxet.

La siguiente incorporación llegará previsiblemente en septiembre con la inauguración del polideportivo Paco Vázquez, en ses Figueretes, otro de los proyectos con los que el Ayuntamiento pretende ampliar y renovar las infraestructuras deportivas municipales.

Triguero ha situado estas inversiones dentro de una transformación más amplia después de más de dos décadas sin desarrollar en la ciudad nuevos equipamientos deportivos de esta magnitud. El objetivo municipal es recuperar instalaciones que necesitaban una actualización y crear nuevos espacios destinados al deporte, la actividad física y la salud.

Con el Espai Esportiu Can Misses ya abierto, Ibiza dispone ahora de tres pistas de tierra batida preparadas tanto para los entrenamientos cotidianos como para la competición oficial. La reforma mejora las condiciones para escuelas y clubes, facilita el desarrollo de nuevos jugadores y amplía las posibilidades de organizar torneos.

Mapa de las Instalaciones Deportivas Can Misses.

La inversión transforma así unas antiguas pistas deterioradas en un complejo deportivo de más de 5.000 metros cuadrados que combina deporte base, competición, accesibilidad y sostenibilidad.

El siguiente paso será comprobar hasta dónde pueden llegar las posibilidades de las nuevas instalaciones. Con pistas homologadas y los servicios necesarios para jugadores y espectadores, Can Misses entra en una nueva etapa con la aspiración de convertirse en uno de los espacios de referencia del tenis en Ibiza.