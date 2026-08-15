Arroces para compartir frente al mar en el corazón de Platja d’en Bossa

En Seahorse Beach Club & Restaurant los arroces ocupan un lugar destacado en una carta diseñada para compartir frente al Mediterráneo en Platja d’en Bossa. Disponibles a partir de dos personas, las propuestas combinan recetas reconocibles con ingredientes capaces de aportar matices totalmente nuevos, siempre con el producto y el sabor mediterráneo como punto de partida.

Arroz de lomo bajo madurado y setas. | | MAR TORRES

Entre las opciones se encuentra el ‘arroz del senyoret’, también disponible en versión fideuá, junto al arroz negro de sepia y pulpo, acompañado de alioli de pimentón. La carta incorpora además combinaciones como el arroz de sobrasada y pulpo, que une producto de tierra y mar, y el arroz de lomo bajo madurado y setas. Para quienes buscan una elaboración centrada en el marisco, el arroz de carabineros completa la selección con una propuesta pensada para los amantes de los sabores marinos.

Más allá del arroz

La propuesta de Seahorse se amplía con entrantes y especialidades como las anchoas 00 Casa Santoña con brioche y mantequilla ahumada, la ensaladilla de gamba roja con mayonesa de ají-lima, el pulpo a la brasa, los chipirones fritos, las gambas al ajillo o la gamba roja de Ibiza a la plancha.

La carta incluye también carnes, pastas, ensaladas y postres caseros, como la tarta de queso con higos y nueces o la torrija artesanal caramelizada, ampliando así las opciones para distintos gustos y momentos del día.

Cócteles clásicos y alternativas sin alcohol completan una propuesta pensada para disfrutar de una comida frente al mar con los sabores mediterráneos como protagonistas.