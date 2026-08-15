Arroces para compartir frente al mar en el corazón de Platja d’en Bossa
Seahorse Beach Club & Restaurant convierte los arroces y fideuás en uno de los ejes de su propuesta gastronómica mediterránea
En Seahorse Beach Club & Restaurant los arroces ocupan un lugar destacado en una carta diseñada para compartir frente al Mediterráneo en Platja d’en Bossa. Disponibles a partir de dos personas, las propuestas combinan recetas reconocibles con ingredientes capaces de aportar matices totalmente nuevos, siempre con el producto y el sabor mediterráneo como punto de partida.
Entre las opciones se encuentra el ‘arroz del senyoret’, también disponible en versión fideuá, junto al arroz negro de sepia y pulpo, acompañado de alioli de pimentón. La carta incorpora además combinaciones como el arroz de sobrasada y pulpo, que une producto de tierra y mar, y el arroz de lomo bajo madurado y setas. Para quienes buscan una elaboración centrada en el marisco, el arroz de carabineros completa la selección con una propuesta pensada para los amantes de los sabores marinos.
Más allá del arroz
La propuesta de Seahorse se amplía con entrantes y especialidades como las anchoas 00 Casa Santoña con brioche y mantequilla ahumada, la ensaladilla de gamba roja con mayonesa de ají-lima, el pulpo a la brasa, los chipirones fritos, las gambas al ajillo o la gamba roja de Ibiza a la plancha.
La carta incluye también carnes, pastas, ensaladas y postres caseros, como la tarta de queso con higos y nueces o la torrija artesanal caramelizada, ampliando así las opciones para distintos gustos y momentos del día.
Cócteles clásicos y alternativas sin alcohol completan una propuesta pensada para disfrutar de una comida frente al mar con los sabores mediterráneos como protagonistas.
- EN DIRECTO | Sigue en directo el eclipse de sol en Ibiza
- Crianza, concursos, serpientes y precios elevados: algunos de los retos a los que se enfrentan los criadores de pájaros en Ibiza
- Los cortes de tráfico en Ibiza por el eclipse comenzarán a las 12 del mediodía: guía de todas las restricciones de tráfico
- La Audiencia Nacional mantiene en prisión al activista multimillonario detenido en Ibiza por 'elevado riesgo de fuga
- Absuelven al exdueño de la discoteca de Ibiza Privilege, acusado de intentar engañar a Matutes
- Es una vergüenza para los que tenemos barco. Esto debe estar gobernado por palurdos y paletos': la surrealista y vergonzante queja de una turista en Ibiza
- Una gran fiesta privada organizada por una famosa agencia internacional convoca a más de 300 invitados en sa Pedrera de Sant Antoni
- Compran todas las langostas de un restaurante de Ibiza para liberarlas en el mar: '2.600 euros la joda