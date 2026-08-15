Meteorología
La Aemet avisa de tormentas intensas en Baleares, pero Ibiza queda de momento sin alertas
La isla registra solo un 5% de probabilidad de lluvia, con temperaturas entre los 23 y los 33 grados y viento flojo del sureste
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido una nota informativa por la previsión de chubascos y tormentas localmente muy fuertes en amplias zonas de la Península y en Baleares. El organismo advierte de que estos episodios podrán ir acompañados de inundaciones locales, granizo grande y rachas muy fuertes de viento.
La inestabilidad, según la Aemet, se mantendrá durante todo el fin de semana, aunque el día más adverso será este sábado, 15 de agosto. El lunes, las tormentas serán menos probables.
La Aemet ha concretado que este sábado se producirán en Baleares “chubascos aislados acompañados de tormenta”. Según la agencia, pueden ser “fuertes o muy fuertes”, especialmente en el interior de Mallorca, aunque tampoco se descartan en la Serra de Tramuntana y en el interior de Menorca. La franja de mayor riesgo se sitúa entre las 14 y las 17 horas.
El tiempo en Ibiza y Formentera
En el caso de Ibiza y Formentera, la previsión es por ahora mucho más tranquila que en otras zonas de Baleares. Las islas no tienen avisos meteorológicos activos, a diferencia de Mallorca, donde sí se han activado alertas por tormentas. Para este sábado, la Aemet prevé una probabilidad de precipitación de solo el 5% en Ibiza y del 0% en Formentera. Las temperaturas se moverán entre los 23 grados de mínima y los 33 de máxima. El viento soplará flojo del sureste durante las primeras horas del día y girará a norte y este por la tarde, según la previsión meteorológica.
Para el domingo, la Aemet prevé una jornada estable, sin avisos meteorológicos activos y con una probabilidad de precipitación del 0% durante todo el día. El cielo estará poco nuboso por la mañana y tenderá a cubrirse parcialmente durante la segunda mitad de la jornada en Ibiza. En Formentera la nubosidad será menor a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 23 grados de mínima y los 33 de máxima, con viento del este de unos 15 kilómetros por hora.
Aunque las Pitiusas quedan de momento al margen de los avisos, la Aemet mantiene la atención sobre la evolución de la inestabilidad en Baleares durante el fin de semana, especialmente por la posibilidad de tormentas intensas en otras zonas del archipiélago.
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