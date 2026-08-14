Sant Joan invierte casi 50.000 euros en un vehículo 4x4 para reforzar la Policía Local contra el intrusismo

El Ayuntamiento de Sant Joan ha licitado por 49.973 euros el suministro de un nuevo vehículo tipo SUV con tracción integral (4x4), adaptado como patrulla para la Policía Local, con el objetivo de reforzar los medios materiales del cuerpo y mejorar su capacidad de desplazamiento y respuesta en todo el término municipal. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 17 de agosto.

La adquisición se financiará con fondos procedentes del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) del Govern balear, canalizados a través del Consell de Ibiza en el marco de las actuaciones destinadas a reforzar la lucha contra el intrusismo y la oferta ilegal en la isla.

La alcaldesa de Sant Joan, Tania Marí, ha destacado que "dotar a nuestra Policía Local de mejores herramientas es una inversión directa en la seguridad de nuestros vecinos y visitantes. Un municipio con las características territoriales de Sant Joan necesita vehículos preparados para actuar con rapidez y eficacia en cualquier punto del término municipal".

Marí ha agradecido asimismo "la colaboración del Consell de Ibiza y del Govern balear, que a través de los fondos procedentes del Impuesto de Turismo Sostenible hacen posible que estos recursos reviertan en actuaciones que contribuyen a proteger nuestro territorio, nuestro modelo turístico y a quienes desarrollan su actividad dentro de la legalidad".

Además del suministro de un vehículo nuevo tipo SUV con tracción integral (4x4), la licitación incluye la matriculación del vehículo a nombre del Ayuntamiento, la adaptación policial integral, la instalación del equipamiento luminoso y acústico, la preinstalación de los sistemas de comunicaciones, la rotulación corporativa e institucional, la homologación de todas las transformaciones realizadas, la documentación técnica necesaria y la formación básica para los agentes encargados de utilizarlo.

El plazo máximo previsto para la entrega del vehículo completamente operativo será de tres meses desde la formalización del contrato.

Según explica el Ayuntamiento, la incorporación del nuevo vehículo permitirá mejorar la capacidad de desplazamiento de los agentes por todo el término municipal y reforzar especialmente las actuaciones relacionadas con la detección, vigilancia y control de actividades irregulares, dentro de la estrategia conjunta de las administraciones de la isla frente al intrusismo.

El Consistorio señala que las características de Sant Joan, con una importante extensión territorial, diferentes núcleos urbanos, zonas rurales y una amplia red de caminos, hacen especialmente necesaria la disponibilidad de vehículos con tracción integral que permitan a los agentes desarrollar sus funciones en cualquier punto del municipio.

"Seguiremos colaborando con el resto de las administraciones para combatir cualquier actividad que genere competencia desleal y perjudique a quienes cumplen con la normativa. Al mismo tiempo, continuaremos dotando a nuestra Policía Local de los recursos necesarios para desarrollar esta labor con eficacia", ha concluido Tania Marí.