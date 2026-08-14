Salvem sa Badia desmonta el expediente del Ibiza Global Festival: el festival de música electrónica es "fomento de la cultura tradicional" para Sant Antoni

El Ayuntamiento de Sant Antoni declaró de interés general el Ibiza Global Festival, celebrado del 3 al 5 de julio en la playa de s’Arenal, al considerar, entre otros motivos, que el evento contribuía "al fomento de la cultura tradicional y la música en el municipio", según la documentación del expediente analizada por Salvem sa Badia.

La asociación asegura haber revisado más de 80 documentos relacionados con la celebración del festival de música electrónica y cuestiona tanto los argumentos utilizados para conceder esta consideración como diferentes aspectos de su tramitación administrativa.

Entre las razones incluidas en el expediente para justificar la declaración de interés general figura también que el festival se celebra "de forma recurrente" y que supone "una oferta de interés socio-cultural para los vecinos", según expone Salvem sa Badia en un comunicado.

La entidad critica especialmente que un festival multitudinario de música electrónica con dj's sea considerado una actividad que contribuye a fomentar la "cultura tradicional". El evento se desarrolló durante tres días junto a la orilla de la playa de s’Arenal y generó quejas por ruido entre residentes de diferentes puntos de la bahía de Portmany, incluida la zona de Cala de Bou, perteneciente a Sant Josep.

El plan de seguridad llegó el día del festival

Salvem sa Badia pone también el foco en los plazos de tramitación. Según la asociación, la providencia por la que el Ibiza Global Festival fue declarado de interés general se firmó el 9 de junio, mientras que la actividad quedó autorizada el 2 de julio, un día antes de su comienzo.

La entidad sostiene, sin embargo, que la documentación correspondiente al plan de seguridad y autoprotección, de obligado cumplimiento, no tuvo entrada en el Ayuntamiento hasta el propio 3 de julio a las 15 horas, cuando el festival comenzaba ese mismo día.

Según la información incluida en el expediente, esta documentación debía presentarse con suficiente antelación para permitir la coordinación entre la organización y la Policía, algo que Salvem sa Badia considera difícil de cumplir al haberse remitido pocas horas antes del inicio del evento.

La asociación critica asimismo que en el expediente no aparezcan referencias específicas a cuestiones como la contaminación lumínica o las limitaciones acústicas. Sí consta, según señala, que "corresponde al alcalde la exoneración del cumplimiento de los parámetros de ruido permitidos".

Salvem sa Badia afirma que recibió numerosas quejas de residentes de la bahía durante el festival y asegura que algunos vecinos que contactaron con la Policía por el elevado volumen de la música fueron informados de que el evento contaba con una exoneración de los límites de ruido.

Críticas al objetivo de sostenibilidad

La asociación también cuestiona el denominado 'Objetivo de sostenibilidad' recogido en la documentación de los organizadores. En este apartado se señala que el Ibiza Global Festival pretende promocionar la imagen "verde" de Ibiza y Sant Antoni y fomentar "un tipo de turismo sostenible y que dure en el tiempo".

Los promotores defienden asimismo en el expediente su intención de promocionar la belleza de la isla y reforzar su imagen sostenible. Salvem sa Badia considera, por el contrario, que estos argumentos incurren en greenwashing debido al impacto que, a su juicio, supone reunir a miles de personas y desarrollar un espectáculo de estas características en primera línea de playa.

La entidad advierte especialmente de los posibles efectos de la iluminación de estos festivales sobre la pardela balear (virot), una especie marina endémica y amenazada. Según recuerda, los eventos celebrados durante el verano coinciden con la época del primer vuelo de los pollos, que pueden desorientarse debido a una iluminación intensa.

Entre las condiciones establecidas para el Ibiza Global Festival figuraba, además, la prohibición de lanzar "objetos, confeti o cualquier otro elemento que pueda acabar en el mar". Salvem sa Badia aprovecha esta limitación para volver a cuestionar el lanzamiento de tiras de confeti en las fiestas de un establecimiento situado también en s’Arenal, una práctica que la entidad ya ha denunciado anteriormente al considerar que parte de estos residuos termina en el agua.

Piden también el expediente del festival del eclipse

La asociación ha solicitado asimismo al Ayuntamiento de Sant Antoni la documentación correspondiente al Feels Like Ibiza Festival, celebrado en s’Arenal con motivo del eclipse solar del pasado miércoles y que también estuvo centrado en la música electrónica.

Según Salvem sa Badia, el evento era de carácter privado, tenía entradas de 45 euros y ocupó en exclusiva un amplio tramo de la playa. La entidad señala que todavía no ha recibido el expediente municipal y avanza que lo analizará una vez le sea remitido.

Varios vecinos trasladaron también quejas por ruido a la asociación durante esta celebración. Uno de ellos aseguró que desde la zona de sa Punta des Molí, pese a encontrarse "a dos metros del agua", escuchaba con mayor intensidad la música del festival que el sonido del mar. Otro residente remitió una medición que, según Salvem sa Badia, alcanzaba los 93 decibelios en el Passeig de ses Fonts dos horas después del eclipse.

La asociación considera que Sant Antoni ya dispone de una amplia oferta vinculada a la música electrónica a través de discotecas y beach clubs y rechaza que este tipo de actividades necesite una mayor promoción turística en espacios públicos. A su juicio, la celebración de macroeventos en primera línea de costa supone una "privatización de facto" de la playa y defiende que los espacios naturales de la bahía de Portmany deben preservarse frente a su utilización como recintos festivos.