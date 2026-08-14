El fuego vuelve a Montecristo: se reactiva el incendio de la Fundació Deixalles de Ibiza

El incendio registrado este jueves en las inmediaciones de la Fundació Deixalles, en el polígono de Montecristo, se ha reactivado durante la madrugada de este viernes. Según testigos presenciales, las llamas volvieron a hacerse visibles alrededor de las 6.31 horas, en una zona situada junto al lugar en el que se produjo el incendio de ayer.

Testigos han enviado vídeos a este medio en los que se aprecia una llama activa de grandes dimensiones y considerable altura. Según explican, el fuego se encuentra "en el jardín de alguien, al lado de Montecristo, al lado de la valla donde ardió ayer". Por el momento, Bomberos de Ibiza no ha facilitado información sobre esta reactivación, mientras que desde el Consell de Ibiza no han respondido a las consultas realizadas por este diario.

El incendio original se declaró este jueves por la tarde, alrededor de las 18.45 horas, en el patio trasero de la Fundació Deixalles, en el polígono de Montecristo. La gran columna de humo negro generada por las llamas pudo verse desde distintos puntos de la isla y hasta la zona se desplazaron tres autobombas de los Bomberos de Ibiza, además de efectivos del Ibanat.

Las llamas se iniciaron en una zona exterior en la que se acumulaba material inflamable, entre él ropa, madera y otros enseres que la Fundació trata en sus talleres de inserción laboral y posteriormente pone a la venta. En el momento en el que comenzó el incendio, la tienda se encontraba abierta y había dos trabajadores en el interior de la nave, que no sufrieron daños.

Joan Carles Palerm, responsable del área ambiental de la Fundació Deixalles, explicó este jueves que "el fuego comenzó en una zona del patio en la que había dos contenedores destinados a almacenar residuos de madera, muebles con carcoma y ferralla". Entre ambos había también unos cristales, un punto en el que, según indicó entonces, podría haberse originado el incendio.

Las llamas crecieron con gran rapidez y quemaron madera y otros objetos almacenados para su posterior venta. La nave se encuentra próxima a varias viviendas y comercios y también muy cerca tanto del Parque Insular de Bomberos como del antiguo acuartelamiento de sa Coma, donde tiene su base el Ibanat. El incendio provocó además retenciones en la carretera que une Ibiza y Sant Antoni durante la tarde de este jueves, al ralentizarse la circulación en una vía ya habitualmente congestionada a esa hora.