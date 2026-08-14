Raquel Meroño, la actriz que quedó boquiabierta ante el eclipse de Ibiza: "Simplemente espectacular"

Con un "wow", los ojos llorosos por la emoción y visiblemente boquiabierta, la actriz, presentadora y empresaria madrileña Raquel Meroño, ganadora de la quinta edición de 'MasterChef Celebrity', vivió el histórico eclipse solar total en Ibiza del pasado miércoles, 12 de agosto, tal y como muestra en su última publicación en Instagram, donde acumula 527.000 seguidores.

En el vídeo, de unos 20 segundos de duración, se ve a Meroño, con rostro expectante, en un punto con vistas al islote de es Vedrà. La actriz recoge distintos momentos de la jornada: desde las horas previas al fenómeno, cuando aparece abanicándose y con gafas de sol, hasta el momento de la totalidad, cuando rompe a llorar mientras graba el eclipse y acerca la imagen para captar el fenómeno.

La publicación está acompañada de un texto en el que Meroño relata su experiencia en la isla y el contratiempo que vivió instantes antes de la totalidad, cuando una nube se interpuso entre ella y el eclipse. "Me vine hasta Ibiza a ver un eclipse total. Zona 100% de totalidad. El perfecto. Y justo cuando la Luna iba a tapar el Sol… salió una nube de la nada", explica.

Lejos de quedarse con la decepción, la actriz asegura que decidió disfrutar de todo lo que estaba sucediendo a su alrededor: "Cómo llegó la noche de repente, cómo cambió la energía, el silencio que se creó, mi mejor amiga a mi lado, justo frente a la roca mágica de es Vedrà".

Meroño aprovechó la experiencia para compartir también una reflexión con sus seguidores. "La vida es así: puedes enfocarte en lo que no tienes, o dar gracias y disfrutar de todo lo hermoso y vibrante que pasa a tu alrededor", señala antes de recurrir con humor a una expresión de su madre: "No se consuela el que no quiere".

Finalmente, la madrileña pudo contemplar cómo el sol reaparecía tras la totalidad, un momento que definió como "simplemente espectacular" y que resumió con una llamativa expresión: "Una puesta de sol de noche".

Más rostros conocidos disfrutaron del eclipse solar en Ibiza

Meroño no ha sido el único rostro conocido que ha vivido el eclipse solar total en Ibiza y ha compartido la experiencia en sus redes sociales. El legendario dj británico Norman Cook, mundialmente conocido como Fatboy Slim, llamó la atención en Sant Antoni con un peculiar outfit a juego con el de dos amigos, con el que casi parecía dispuesto a competir con el propio fenómeno astronómico por todas las miradas. "Mirando el eclipse con estilo en Ibiza", publicó el artista.

A la lista de famosos que eligieron la isla para contemplar el histórico eclipse se suma también el exfutbolista brasileño Ronaldo Nazário, que tampoco quiso perderse uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año desde Ibiza.