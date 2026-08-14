Rafa Domínguez, sobre la espectacular secuencia del eclipse captada desde un sitio "muy poco romántico": "Tenía la piel de gallina"

"La intención era ver el eclipse en su totalidad", justifica Rafa Domínguez, fotógrafo de Ibiza y responsable de la desaparecida Foto Raymar, sobre la secuencia de imágenes que tomó el pasado miércoles que muestran todas las fases del eclipse solar total. "No tuvimos buena suerte porque teníamos nubes justo en el momento álgido", lamenta Domínguez, que aun así reconoce que la posición de las nubes también tuvo un efecto positivo sobre las fotos: "En un momento dado no salen, matizaron la luz y se pudo hacer algo interesante al final: por eso salen colores por en medio, si no, hubiera sido bastante más plana la imagen".

El fotógrafo explica que hizo unas 400 fotos de toda la secuencia del eclipse: "Lo que viene siendo un timelapse [técnica en la que se fija la cámara en un punto y se programa para disparar una foto cada cierto tiempo]. Después he seleccionado un poquito las fases del eclipse: cuando se iba poniendo la luna sobre el sol, el momento de la totalidad, el inmediatamente posterior, cuando está en fase diamantina, y hasta cuando se puso el sol por el horizonte, que ya no podíamos hacer más, porque se acabó lo que se daba en esas latitudes", comenta. Tras ello, seleccionó "unas cuantas" y las colocó "para que se viera el proceso total del eclipse".

Desde dónde hizo la foto

Las fotografías fueron tomadas "desde un sitio muy poco romántico", según Domínguez: "Fue desde una de las pasarelas de la carretera San Antonio", ríe el fotógrafo. Cuenta que iba con su familia: "Vinieron mis hijas, que una venía desde Suiza y la otra de Barcelona", y justifica: "No nos queríamos meter en el meollo del pueblo ni acabar teniendo problemas con las restricciones de tráfico".

"Entonces, unos días antes, me fui hasta una de las pasarelas en las que se ve todo el skyline de San Antoni y se ve hasta un poco sa Conillera... Pensé solo en ver que el sol no quedara tapado detrás de las montañas por la fecha que era y vi que no. De esta manera, decidimos irnos a la pasarela pensando que estaríamos bastante solos, puesto que es un sitio bastante estrambólico, e hice las fotos del eclipse", asegura el fotógrafo.

"Utilicé una cámara Sony con un objetivo de la misma marca, de 200-600", explica sobre el material que empleó.

Cómo vivió el momento

"Tenía la piel de gallina", recuerda Domínguez sobre el momento en el que ocurrió el fenómeno astronómico: "Me pareció un espectáculo único. El que se lo haya perdido, parece que se ha perdido algo bastante especial y muy emocionante". De hecho, Domínguez admite que fue "mucho más emocionante" de lo que pensaba que sería.

"Fue un momento realmente mágico para mí y para toda mi familia", sigue el fotógrafo. "Había fotografiado algún eclipse de luna con anterioridad y había hecho un eclipse de sol parcial desde Dalt Vila cuando trabajaba en Diario de Ibiza: estaba cubriendo alguna cosa en los años 90, no me acuerdo de qué, y justo en ese momento, al lado de la Catedral, vi la fase media. No fue un eclipse total como el del miércoles. No fue para nada lo mismo y no estaba especialmente preparado ese día".

Esta vez sí que hizo las preparaciones necesarias y de ahí la espectacular imagen que ha obtenido. "Esta vez sí, compré un filtro especial para las pupilas, para cuando miras por la cámara", especifica, además de estudiar el espacio los días anteriores.

"Tanto la preparación como estar en el lugar correcto en el momento correcto son muy importantes. Imagina que llegamos al sitio y justo cuando ocurre el eclipse no se ve nada. Pero si se te pone una nube delante tampoco puedes hacer nada. Es un poco de suerte también, pero estar preparado, llevar el equipo adecuado y que coincida con que el sol se ponga limpio en el mar, son las cosas que permiten hacer una buena fotografía", finaliza Domínguez.