La Policía Local de Ibiza incorpora un nuevo oficial

La Policía Local de Ibiza ha incorporado esta semana a un nuevo oficial en comisión de servicio, con lo que el cuerpo pasa a contar con cuatro oficiales, según ha informado el Ayuntamiento.

El Consistorio señala que esta incorporación forma parte de su objetivo de reforzar la estructura de mandos de la Policía Local y avanzar hacia una organización "bien jerarquizada" que permita mejorar la coordinación del trabajo y la gestión de las diferentes unidades policiales.

El Ayuntamiento destaca asimismo que el refuerzo de la escala de mandos busca favorecer el desarrollo profesional de los agentes y ofrecer nuevas posibilidades de promoción dentro del cuerpo.

El nuevo oficial ya formaba parte de la Policía Local de Ibiza antes de asumir esta nueva responsabilidad.

El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, y la primera teniente de alcalde y concejala de Recursos Humanos, Gema Marí, han recibido al agente y le han dado la bienvenida a su nueva etapa profesional. Ambos han agradecido su compromiso con la ciudad y le han deseado éxito en el desempeño de sus nuevas funciones.