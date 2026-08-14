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La Policía Local de Ibiza incorpora un nuevo oficial

El agente, que ya formaba parte del cuerpo, se incorpora en comisión de servicio y eleva a cuatro el número de oficiales.

El nuevo oficial de la Policía Local de Ibiza junto al alcalde y la primera teniente de alcalde.

El nuevo oficial de la Policía Local de Ibiza junto al alcalde y la primera teniente de alcalde. / A.E

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Redacción Digital

Ibiza

La Policía Local de Ibiza ha incorporado esta semana a un nuevo oficial en comisión de servicio, con lo que el cuerpo pasa a contar con cuatro oficiales, según ha informado el Ayuntamiento.

El Consistorio señala que esta incorporación forma parte de su objetivo de reforzar la estructura de mandos de la Policía Local y avanzar hacia una organización "bien jerarquizada" que permita mejorar la coordinación del trabajo y la gestión de las diferentes unidades policiales.

El Ayuntamiento destaca asimismo que el refuerzo de la escala de mandos busca favorecer el desarrollo profesional de los agentes y ofrecer nuevas posibilidades de promoción dentro del cuerpo.

El nuevo oficial ya formaba parte de la Policía Local de Ibiza antes de asumir esta nueva responsabilidad.

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El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, y la primera teniente de alcalde y concejala de Recursos Humanos, Gema Marí, han recibido al agente y le han dado la bienvenida a su nueva etapa profesional. Ambos han agradecido su compromiso con la ciudad y le han deseado éxito en el desempeño de sus nuevas funciones.

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