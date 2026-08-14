Los organizadores de la gran fiesta egipcia de sa Pedrera instalaron un lago artificial

Pocas fiestas en Ibiza han alcanzado el nivel de la que se celebró el día 13 de agosto en sa Pedrera de Sant Antoni, un terreno municipal cuyo uso autorizó el Ayuntamiento a cambio solo del pago de 199 euros en concepto de tasa de actividad. La gran fiesta privada tenía un aforo de 350 invitados, según informó el Consistorio, y el horario autorizado era de 18 a 3 horas.

Con una escenografía digna de Hollywood, la fiesta recreaba el Egipto faraónico y tenía una gran pirámide, un templo, una esfinge, obeliscos, paredes decoradas con motivos egipcios y un lago artificial de considerables dimensiones construido para la ocasión en el que los bailarines interpretaban una coreografía con el agua por debajo de las rodillas. El agua para llenar este lago, una cantidad considerable, se tuvo que transportar para la ocasión.

Galería: imágenes de la macrofiesta egipcia en Ibiza /

Se da la circunstancia de que el propio Ayuntamiento de Sant Antoni impulsa campañas de concienciación y sensibilización ciudadana para hacer un uso responsable del agua, un recurso escaso en una isla que depende de la producción de las desaladoras para el abastecimiento y cuyos acuíferos están sobreexplotados y salinizados. De hecho, la concesionaria del servicio de agua de Sant Antoni, Facsa, tiene en su web un aviso titulado 'Alerta por sequía', que advierte a la ciudadanía: "Nos encontramos en situación de alerta por sequía, por lo que recomendamos un esfuerzo para minimizar el consumo de agua".

Durante los días previos a la celebración se podía observar un gran depósito de agua subido en una de las paredes de la cantera.

La macrofiesta egipcia en Ibiza / Instagram

Las proyecciones sobre las paredes de la antigua cantera fueron impresionantes, como se puede observar en los numerosos vídeos compartidos en las redes sociales por los invitados, al nivel de los espectáculos de las grandes discotecas ibicencas. Profesionales y empresas especializadas se desplazaron hasta la isla para preparar la fiesta, que en redes anunciaban los organizadores como "digna de un faraón". Sin duda, las grabaciones reflejan el nivel del evento, que contó con potentes sistemas de iluminación, proyecciones, videomapping y sonido. Los preparativos comenzaron el 26 de julio y han requerido la participación de numerosos trabajadores, así como el traslado de gran cantidad de materiales en camiones, algunos de grandes dimensiones, hasta esta antigua cantera situada en Can Coix que el Ayuntamiento adquirió hace años para construir un cementerio.

Los vecinos alertaron del riesgo de incendio

Sa Pedrera se encuentra rodeada de pinares y casas dispersas, contigua a un terreno catalogado como Zona de Alto Riesgo (ZAR), que se refiere a fincas en las que un fuego pone en riesgo vidas humanas, infraestructuras o el medio ambiente. Los vecinos expresaron su inquietud por el peligro de incendio que representaba la fiesta, ya que había generadores y bombonas de butano.

Además, se instaló una gran tarima en el suelo. La fiesta contó con bailarines y figurantes ataviados con indumentaria egipcia, que también llevaban muchos de los invitados.

El Ayuntamiento destacó el "marcado carácter solidario" de la fiesta porque los organizadores tienen pensado donar 40.000 euros a Cáritas Sant Antoni y 10.000 al Motoclub Formentera i Eivissa, que tiene en la antigua cantera su zona de entrenamiento y escuela.