Gafas y pelucas: Nicole Kidman revela sus métodos para perderse en la fiesta de Ibiza

La famosa actriz Nicole Kidman se disfrazaba en Ibiza para no ser reconocida. La intérprete cuenta cómo lo hacía en una entrevista concedida a British Vogue que saldrá en septiembre. De esta manera, el medio británico cuenta que para salir a bailar en la noche ibicenca, Kidman usa gafas e incluso pelucas para tapar su característico pelo pelirrojo.

De esta manera, evita ser reconocida, cuenta, pese a su fama: "Soy sigilosa. Soy buena entrando y saliendo de todas partes sin que me vean", explica Kidman en British Vogue. Cena a la hora española, sobre las 22.30 horas, y tras la sobremesa va al club sobre la una de la madrugada. "Me pongo gafas. A veces llevo una pequeña peluca oscura para esconderme y entonces puedo simplemente bailar", comenta.

No lo hace sola

"Mientras esté rodeada de gente (siempre, llevo gente conmigo), estoy bien. Lo necesito", admite. El anonimato es algo que muchos famosos de su calibre pueden echar en falta.

"Mi deseo es no dejarme llevar por la razón. Pero al mismo tiempo pienso: 'Vale, no me esperaba esto. Tenía una visión diferente de cómo iba a ser mi vida, pero así son las cosas ahora'", confiesta al medio británico. Ibiza forma parte de la lista de múltiples destinos de la actriz por Europa: Londres, París, Portofino... Son algunos de los sitios a los que ha viajado la galardonada intérprete.

Estas escapadas surgen meses después de la ruptura con su marido, Keith Urban, con el que ha estado 19 años y con el que tiene dos hijas. El divorcio quedó resuelto en enero de 2026, cuatro meses más tarde de la solicitud: "Haces todos estos planes y tienes todas estas ideas de cómo va a ser todo y luego… no es así. Tienes que adaptarte. El futuro, ahora mismo, es completamente desconocido para mí", sostiene.

Próximos trabajos

Con 59 años, Nicole Kidman afronta una nueva etapa profesional marcada por el regreso a uno de los personajes más emblemáticos de su carrera. La actriz volverá a interpretar a Gillian Owens en 'Practical Magic 2', donde se reencontrará con Sandra Bullock casi tres décadas después del estreno de la película original. Paralelamente, continúa desarrollando su faceta como productora a través de Blossom Films, compañía con la que promueve proyectos centrados especialmente en personajes femeninos y en dar mayor espacio al talento de mujeres cineastas.

Su vínculo con la moda también sigue muy presente. La actriz protagoniza el número de septiembre de British Vogue y mantiene su estrecha relación con Chanel como embajadora de la empresa, consolidando una vez más su presencia entre las figuras más reconocibles del mundo del cine y la alta costura.