Música de los años 60 a los 90: Las Dalias celebra sus 72 años con una edición especial de 'Peace N' Music'

Las Dalias Ibiza celebrará el próximo lunes 17 de agosto su 72º aniversario con una edición especial de 'Peace N' Music', coincidiendo además con el segundo aniversario de esta cita musical.

Desde su apertura en 1954, Las Dalias se ha convertido en un punto de encuentro para generaciones de artistas, viajeros y amantes de la cultura y, más de siete décadas después, mantiene el espíritu con el que nació.

Música desde los años 60 hasta los 90

La celebración recuperará la esencia musical de las décadas comprendidas entre los años 60 y los 90, reinterpretada desde una perspectiva contemporánea.Durante la jornada convivirán estilos como rock, funk, soul, reggae, disco y house, en una propuesta en la que la música y el público serán los protagonistas.

La programación arrancará a las 19 horas en el jardín, donde Joan Ribas abrirá la celebración con una sesión que se prolongará hasta las 21 horas.A continuación, Pippi y Willie Graff compartirán cabina en un back to back hasta las 23 horas, momento en el que la fiesta se trasladará al club.

Akasha toma el relevo a partir de las 23 horas

Desde las 23 horas, la programación continuará en Akasha con una sesión de Willie Graff, que actuará hasta la una de la madrugada. Después será el turno de Raven Mandella, cuya sesión está prevista entre la 1 y las 2.30 horas. El cierre correrá a cargo de un nuevo back to back entre Willie Graff y Pippi, que continuará hasta el final de la fiesta. Además, la cantante Haifa acompañará la celebración con voces en directo.