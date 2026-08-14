Llama la atención: La ausencia total de incidentes graves en Ibiza y Formentera durante la jornada del eclipse total de sol.

La ausencia total de incidentes graves en Ibiza y Formentera durante la jornada del eclipse total de Sol, que movilizó a miles de personas hacia los principales puntos de observación y obligó a las autoridades a poner en marcha dispositivos de control para posibles emergencias. Funcionaron; no hubo caos ni incendios ni nadie resultó herido. Al menos que haya trascendido. Hay que valorar especialmente el comportamiento de la gente, clave para que no se produjeran situaciones de peligro, que pudo disfrutar con tranquilidad del fenómeno astronómico. Formentera, Sant Antoni, Sant Josep y Sant Joan acogieron a decenas de miles de personas que también coparon el litoral a bordo de todo tipo de embarcaciones. Una prueba de fuego superada con éxito.

Llama la atención

El sueldo de 160.000 euros anuales brutos que ha estado cobrando desde 2019 el empresario y expolítico de Ibiza y Formentera Santiago Ferrer, como consejero de Enagás elegido por la empresa del Estado SEPI. Su esposa, la política socialista y abogada Sofía Hernanz, preside desde 2024 la empresa también pública Siepse, por lo que cobra una retribución brutal anual de otros 157.351 euros.