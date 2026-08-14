Interceptadas 30 personas llegadas en patera esta madrugada a Formentera
Todos los ocupantes son de origen subsahariano
Un total de 30 personas de origen subsahariano han sido interceptadas durante la madrugada de este viernes tras llegar a Formentera. Según ha informado Delegación del Gobierno, la actuación se ha producido a las 2.57 horas, cuando se ha localizado al grupo en la playa de es Copinyar.
En el operativo han intervenido agentes de la Guardia Civil del Puesto de Formentera y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic)
Con esta nueva llegada, esta semana se han interceptado en las Pitiüses un total de 135 migrantes, según los datos facilitados por Delegación del Gobierno. El día con mayor llegada de migrantes fue el martes, cuando se localizó a 60 personas.
El total de migrantes arribados a Ibiza en lo que va de 2026 ya supera los 200, mientras que Formentera ha recibido ya a 1.819 migrantes desde principios de año.
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