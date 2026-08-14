Inés García, novia de Lamine Yamal, elige a un diseñador de Ibiza para el cumpleaños del futbolista

Inés García ha vuelto a acaparar todas las miradas en la fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal. La joven influencer, pareja del futbolista del Barça, lució un espectacular minivestido fucsia firmado por Bonet Studio, la marca del diseñador ibicenco Ismael Bonet.

Aunque Lamine Yamal cumplió 19 años el pasado 13 de julio, coincidiendo con el Mundial, la gran fiesta no llegó hasta el martes 11 de agosto. El futbolista reunió a familiares, amigos y grandes celebridades en una espectacular masía, la finca Mas de Sant Lleí, catalogada de interés cultural por la Generalitat en 1994. Al evento acudieron compañeros de profesión como Dani Olmo o Pau Cubarsí, además de artistas como Bad Gyal o Myke Towers, en lo que ya se ha bautizado como uno de los eventos del verano. Sin embargo, fue Inés García quien terminó robando el protagonismo con su estilismo.

Así nació el vestido a medida

Según ha explicado Bonet a la revista Semana, fue María Bravo Ruiz, la estilista de Inés García, quien le propuso el proyecto. Ambos ya se conocían de colaboraciones previas con otras artistas. El diseñador ha confesado, nada más recibir el encargo, se pusieron manos a la obra buscando telas, ya que "la idea estaba bastante clara" desde el primer momento.

El equipo tenía definidos varios elementos clave del look: un escote en pico y un cuerpo estructurado tipo corsé. Barajaron distintos tonos —plata, rosa palo, nude— hasta decantarse finalmente por un magenta intenso, confeccionado en una gasa bordada con canutillos de cristal.

Inés García posando con el vestido en su perfil de Instagram. / Instagram

Un reto "diferente" para el diseñador

Bonet ha reconocido a Semana que este encargo se salió de su rutina habitual, centrada normalmente en looks de escenario pensados para ser cómodos y resistentes. Trabajar en una pieza sin esas limitaciones le permitió explorar un enfoque más conceptual. El resultado, a su juicio, mereció la pena: el diseñador se mostró satisfecho con cómo quedó la prenda sobre Inés García en una noche tan especial.

Vestido de Isamel Bonet para Inés García. / Instagram

Isamel Bonet es una figura en ascenso dentro de la moda española. Nacido en Ibiza en 1998, creó su firma homónima en 2021 como proyecto final de grado y la fundó oficialmente en 2022. Con 28 años, ha vestido a artistas internacionales como Aitana, Bad Gyal, Emilia Mernes, Judeline, Karol G, Tini o Nathy Peluso. En febrero de 2025 presentó su primera colección propia, 'What do you dance to?', en la 81ª edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, un debut que él mismo definió como la culminación de años de esfuerzo tras su firma.

Para esta ocasión tan especial, la influencer se puso en manos de Bonet, y lució un espectacular minivestido brillante al más puro estilo Barbie, que recuerda a otros diseños de la marca, con el clásico toque Y2K de la moda dosmilera.