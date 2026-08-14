Ibiza Conciertos une a Bach, Vivaldi y la música de Brasil en su octava edición

El Festival Internacional de Música Clásica Ibiza Conciertos celebrará su octava edición del 29 al 31 de agosto en el Claustro de los Dominicos, en Dalt Vila, con tres conciertos protagonizados por su fundador y director artístico, Linus Roth, con su violín Stradivarius, y la Johann Sebastian Rio Orchestra, que actuará por primera vez en la isla. La programación propone un encuentro entre la tradición clásica europea y la música brasileña.

El festival ha presentado este viernes su nueva edición en el Claustro del Ayuntamiento de Ibiza, en un acto con la participación de Linus Roth; Carmen Domínguez, concejala de Archivo, Normalización, Cultura, Patronatos, Biblioteca y Patrimonio del Ayuntamiento de Ibiza, y Miquel Costa, director insular de Cultura y Patrimonio del Consell de Ibiza. Ambas instituciones patrocinan una cita que alcanza este año su octava edición.

Miquel Costa, Linus Roth y Carmen Domínguez. / Juan Carlos Flórez

"Desde la concejalía de Cultura estamos muy satisfechos de poder apoyar una nueva edición de Ibiza Conciertos, un festival que año tras año contribuye a enriquecer la oferta cultural de nuestra ciudad y a situar a Ibiza como un escenario de referencia para la música clásica internacional", ha afirmado Carmen Domínguez durante la rueda de prensa.

La responsable municipal de Cultura también ha valorado el programa de esta octava edición por la calidad de los artistas y por la propuesta de unir el repertorio clásico con la música brasileña. "La presencia de Linus Roth y de la Johann Sebastian Rio Orchestra ofrece una oportunidad excepcional para disfrutar de tres noches de música de primer nivel en un espacio tan emblemático como es el Claustro de los Dominicos", ha señalado Domínguez, para quien "desde las instituciones tenemos el compromiso de seguir apoyando iniciativas que acerquen la cultura a la ciudadanía, que generen nuevas experiencias y que contribuyan a proyectar nuestra ciudad culturalmente más allá de nuestras fronteras".

Por su parte, Miquel Costa ha señalado que el Consell de Ibiza "mantiene un firme compromiso con los proyectos culturales que combinan excelencia, arraigo y capacidad de proyección. Ibiza Conciertos sitúa a la isla en el circuito internacional de la música clásica y, al mismo tiempo, propone un encuentro entre culturas profundamente conectado con la identidad abierta y cosmopolita de Ibiza. Que Dalt Vila acoja este diálogo entre Europa y Brasil es una magnífica forma de mostrar al mundo una Ibiza creadora, diversa y cultural", ha destacado.

Linus Roth en la pesentación del festival Ibiza Conciertos. / Juan Carlos Flórez

La octava edición de Ibiza Conciertos plantea tres programas diferentes concebidos como un único viaje artístico. El Stradivarius 'Dancla' de 1703 de Linus Roth compartirá escenario con una orquesta que ha hecho del diálogo entre la música de concierto y los ritmos populares de Brasil una de sus señas de identidad.

"Esta octava edición es una de las más emocionantes que hemos construido. SamBach parte de una idea muy sencilla: la gran música no entiende de fronteras. Bach y Vivaldi pueden dialogar con la samba, el choro y la bossa nova sin perder su esencia y, al hacerlo, revelar nuevas emociones. Poder compartir este proyecto en Dalt Vila, junto a la Johann Sebastian Rio Orchestra y con el Stradivarius Dancla, es un sueño artístico y una celebración de todo lo que Ibiza Conciertos representa", ha explicado Linus Roth durante su comparecencia ante los medios.

El festival abrirá el 29 de agosto con 'SamBach - De Bach a los Sambas Brasileños'. El Concierto para violín de Johann Sebastian Bach dialogará con nuevos arreglos brasileños creados especialmente para un proyecto que entrelaza la elegancia barroca con la samba y la bossa nova y que llega a Ibiza tras su paso por destacados festivales europeos.

El 30 de agosto, Las Cuatro Estaciones de Antonio Vivaldi compartirán programa con una selección de música orquestal brasileña. Las obras de Heitor Villa-Lobos, César Guerra-Peixe, Ernani Aguiar, Sivuca y Gadelha trazarán un recorrido entre el refinamiento inspirado en Bach, el ritmo y la vitalidad folclórica, en un puente musical entre Venecia y Río de Janeiro.

La clausura, el 31 de agosto, estará dedicada a la Noche Brasileña. Con arreglos creados para esta edición, Roth y la Johann Sebastian Rio Orchestra recorrerán la música de Brasil, desde las obras de concierto de Villa-Lobos, Cláudio Santoro, Aguiar y Guerra-Peixe hasta melodías de samba y choro.

Miquel Costa, Linus Roth y Carmen Domínguez. / Juan Carlos Flórez

Los tres conciertos comenzarán a las 21 horas y se celebrarán al aire libre en el Claustro de los Dominicos, en Dalt Vila, dentro del conjunto histórico de Ibiza reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Las entradas tienen un precio de 40 euros por concierto, 25 euros para residentes en las Islas Baleares y 10 euros para niños de hasta 14 años. El abono para las tres veladas cuesta 96 euros, 72 euros para residentes y 24 euros para menores de hasta 14 años. La venta anticipada está disponible en www.ibizaconciertos.com.

Para facilitar el acceso a Dalt Vila, el festival dispondrá de un servicio de lanzadera en minibús desde el paseo de Vara de Rey, junto al Hotel Montesol, hasta el recinto de los conciertos, entre las 20 y las 21 horas. La taquilla del Claustro abrirá 30 minutos antes de cada actuación.

La Asociación Ibiza Conciertos mantiene además una colaboración con la Asociación Ibiza y Formentera contra el Cáncer (IFCC) mediante la que acerca gratuitamente la música a enfermos de cáncer y a sus familiares con conciertos en hospitales y residencias.