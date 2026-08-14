El Govern teme que las tormentas de las próximas semanas en Baleares serán muy intensas y aplica un plan de protección

El Govern teme que en las próximas semanas se producirán en Baleares fuertes tormentas, que pueden provocar graves daños. Y para que la población y las instituciones estén preparadas y sobre todo para evitar desgracias no deseadas, a partir de mañana sábado se activará el plan Inumbal, con el que se coordinará todos los equipos de emergencia que deben actuar para paliar los efectos de estos fenómenos naturales.

Después de los buenos resultados que se han obtenido en el plan especial con motivo del eclipse solar, en el que apenas hubo incidentes reseñables, el Govern quiere repetir esta planificación frente a los efectos dañinos de estas catástrofes naturales. La diferencia es que la fecha del eclipse se sabía desde hace años y el día, lugar y hora de la llegada de una fuerte tormenta no se conoce hasta poco antes de su inicio. Esto obliga a los equipos de emergencia a estar preparados para actuar en cualquier momento.

Ante la preocupación que supone estos cambios bruscos meteorológicos, la presidenta del Govern ha presidido este viernes por la mañana una nueva reunión de Inuncaib. Se trata del órgano de gestión que se creó el año pasado para mejorar la coordinación frente a los peligros de inundaciones. Este encuentro, en el que intervienen representantes de diferentes instituciones, se produjo al inicio de la época de mayor riesgo de danas. Las islas se han convertido en un escenario propicio para que se desarrollen estas grandes tormentas, como ocurrió el año pasado en Ibiza, y este año, según han anunciado los científicos y así se lo han hecho saber al Govern, las fuertes temperaturas, tanto en tierra, como en el mar, hacen sospechar que las tormentas que pueden aparecer en las próximas semanas pueden ser muy intensas y ocasionar graves daños. Esta preocupación es la que justifica que desde mañana ya se ponga en marcha este dispositivo especial del área de emergencias, ya que la prioridad es trabajar en coordinación entre los diferentes equipos para garantizar la seguridad de la población.

Prohens presidió la reunión de Inuncaib celebrada hoy / .

Igual que durante la campaña del eclipse el Govern lanzó consejos a la población de que para evitar los efectos dañinos de este fenómeno visual lo mejor era actuar con autoprotección. Y a través de una nueva campaña que se lanza precisamente ante las más que previsible llegada de fuertes tormentas, el Ejecutivo quiere repetir esta estrategia y aconsejar a la población que lo más inteligente es autoprotegerse. Por ello, se ha lanzado una campaña donde se detallan algunas medidas básicas de protección frente a la llegada de una dana, como por ejemplo el cierre de puertas y ventanas, el abandono de las zonas subterráneas de las viviendas o evitar circular en vehículo en áreas inundables o próximas a los torrentes.

«Como hemos comprobado esta misma semana con el dispositivo desplegado con motivo del eclipse solar, cuando hay coordinación, cuando estamos preparados y cuando conseguimos que la ciudadanía sea consciente de la importancia de autoprotegirse, podemos evitar incidencias graves», ha señalado esta mañana Prohens al término de la reunión.

La activación del plan Inumbal permite adelantarse a la gestión del riesgo de inundaciones. Los diferentes organismos van a compartir información y se analizarán las previsiones meteorológicas. También se revisarán los mecanismos de coordinación y se activarán todos los recursos necesarios para garantizar una respuesta inmediata y efectiva ante cualquier situación de peligro derivada de la tormenta.

Un papel clave dentro de esta labor de prevención, según ha destacado Prohens, la desarrolla el servicio meteorológico de Baleares, Aemet, que proporcionará información sobre las lluvias intensas, la intensidad y las zonas afectadas. Las características especiales de las cuencas de Baleares provocan que se produzcan fuertes crecidas y con ello ocasionan inundaciones en las zonas de riesgo. También colaborará en la recogida de información el nuevo satélite que se ha construido en Baleares y que fue lanzado al espacio hace varias semanas.

Este verano ha sido muy caluroso, alcanzando valores por encima de los 30 grados, tanto en tierra, como en el mar. Esta situación preocupa a los técnicos del Govern y por ello se ha pedido a los investigadores y a las instituciones científicas de Baleares, entre las que están el Imedea o la UIB, que faciliten detalles de las previsiones y sobre el comportamiento que puede tener el tiempo en las próximas semanas.

Los expertos han advertido que el calentamiento no solo afecta a la superficie, sino que se está produciendo a mayor profundidad. Es un efecto más del cambio climático que sufre el Mediterráneo. Esto hace pensar que las tormentas pueden ser cada vez más violentas, lo que obliga al Govern a realizar esta labor de prevención para garantizar la seguridad de la población de las islas.

Una parte del trabajo esencial de prevención de las inundaciones es la gestión del mantenimiento y limpieza de los torrentes. Esta labor se debe realizar antes de la llegada de las tormentas. Prohens ha detallado el enorme esfuerzo de limpieza que se ha realizado en los últimos años. El Govern ha actuado sobre 486 kilómetros de torrentes repartidos en Baleares. Prohens detalló que se ha aprobado una partida de ayudas, por valor de 300.000 mil euros a los propietarios de las fincas situadas junto a los torrentes, para que se encarguen ellos mismos de la limpieza de estos tramos que en casos de tormentas pueden convertirse en zonas muy peligrosas.

Otro de los ejes del plan de actuación frente a las tormentas es la monitorización y la comunicación de la emergencia. Así, Prohens ha resaltado el esfuerzo que se ha realizado para mejorar las redes digitales y de comunicación en el apartado de emergencias. La cobertura de Baleares en cuanto a comunicación ya supera más del 90 por ciento de su superficie. Ello ha sido posible gracias a la instalación de 30 nuevas antenas.

Cursos en los colegios

Pero aparte de todos los adelantos técnicos que permitan mejorar la eficacia de los servicios de emergencia, el Govern también apuesta por fomentar que el ciudadano esté informado y sepa de qué forma se debe actuar frente a una dana. Para ello este año se celebrarán cursos en los centros educativos, donde se define cómo se debe actuar en las escuelas antes, durante y después de una emergencia. Baleares se convierte de esta forma en la primera comunidad que desarrolla este programa formativo. Más de 1.200 profesores ya se han inscrito para acudir a estos cursos.

No solo preocupa las consecuencias dañinas que ocasionan las fuertes tormentas en los centros educativos, sino también en los comercios. Para ello se ha creado una guía práctica ante las lluvias intensas o inundaciones. El documento refleja unas indicaciones muy claras de cómo se debe actuar para proteger los comercios ante las fuertes tormentas.

«No podemos evitar que se produzcan estos fenómenos, pero sí podemos hacer todo lo que está en nuestras manos para ofrecer la máxima protección y seguridad a los ciudadanos y minimizar sus efectos», ha concluido Prohens. «El riesgo cero no existe. Por eso, nuestra responsabilidad es estar preparados», insistió la presidenta del Govern.