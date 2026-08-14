Fiestas en Ibiza: el Ayuntamiento de Sant Antoni presenta la séptima edición del SananFresh Hip Hop Festival

El Sanan Fresh Hip Hop Festival celebra este sábado, 15 de agosto, su séptima edición en Sa Punta des Molí, en Sant Antoni, en el marco del programa de las Fiestas de Sant Bartomeu 2026.

La jornada comenzará a las 19 horas con el torneo de baloncesto 3x3, una exhibición y un taller participativo de graffiti y una sesión de dj a cargo de JFXNKA.

En cuanto a la programación musical, esta empezará a partir de las 20.05 horas con la actuación de LFACE con CRIZ. A continuación subirán al escenario LA NIÑA con JFXNKA, El Rooome con JFXNKA, PETRELLI & KI1000, SASKE y OZETAK.

Entrada gratuita

El festival combina música en directo, arte urbano y deporte y se ha convertido en una de las citas vinculadas a la cultura urbana que se celebran durante el verano en Sant Antoni.

La entrada será gratuita para los asistentes. Las personas interesadas en participar en el torneo de baloncesto 3x3 pueden realizar la inscripción a través de la cuenta de Instagram @sananfresh.