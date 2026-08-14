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Un Ferrari con Ibiza por bandera

Un Ferrari con Ibiza por bandera | PACO COSTA

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Redacción Ibiza

Un Ferrari con matrícula belga y un nombre muy reconocible ha llamado la atención este jueves en el aparcamiento de es Pratet, en Vila. El deportivo luce una placa personalizada con la palabra Ibiza, un guiño a la isla que no ha pasado desapercibido entre quienes se han cruzado con él.

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