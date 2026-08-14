Fatboy Slim firmará su libro autobiográfico este domingo en Las Dalias de Ibiza

El mítico dj y productor británico Fatboy Slim estará este domingo 16 de agosto en el Café Las Dalias de Ibiza para firmar ejemplares de su libro autobiográfico, 'Esto no acaba… hasta que Fatboy cante'. La cita comenzará a partir de las 18 horas y la entrada será libre, pero con reserva, hasta completar aforo.

Los seguidores del artista tendrán así la oportunidad de encontrarse con Norman Cook, nombre real de Fatboy Slim, creador de temas como 'Praise You', 'The Rockafeller Skank' o 'Right Here', 'Right Now'. Durante el encuentro podrán adquirir el libro, charlar brevemente con el dj y conseguir una dedicatoria.

Portada de su libro "Esto no acaba… hasta que Fatboy cante' / Prensa Fatboy Slim

Un recorrido por 40 años de carrera

'Esto no acaba… hasta que Fatboy cante' es un libro de gran formato, tipo coffee table book, concebido como un gran archivador visual que celebra los 40 años de trayectoria del artista en el mundo del espectáculo.

Una de las páginas de su libro dónde aparece su trayectoria / Prensa Fatboy Slim

En sus páginas, Norman Cook relata en primera persona su ascenso al estrellato internacional, los entresijos de la cultura de club de los años 90 y 2000 y su estrecha relación con Ibiza, escenario de algunas de sus sesiones más recordadas. Además el libro combina el humor británico, la nostalgia de la época dorada del vinilo y reflexiones sobre los desafíos de la fama y la redención personal.

Solo se firmarán 60 ejemplares

Otra página de su libro 'Esto no acaba… hasta que Fatboy cante' / Prensa Fatboy Slim

La sesión de firmas estará limitada a 60 ejemplares debido a la agenda del artista y a cuestiones logísticas. Para evitar aglomeraciones y garantizar el acceso prioritario, la organización ha habilitado un sistema de reserva previa. Luego, tras la firma de libros, Fatboy Slim actuará junto a Yazzmin en Las Dalias & Akasha Ibiza como parte de la fiesta dominical Nido. La sesión será al aire libre y el acceso al jardín será gratuito hasta las 23 horas, completando una jornada dedicada a uno de los nombres más reconocidos de la música electrónica internacional.