Fallece por un paro cardíaco un irlandés de 25 años en el Eclipse Festival de Sant Antoni en Ibiza

El Ayuntamiento de Sant Antoni informó ayer del fallecimiento de un irlandés, de 25 años, "por paro cardíaco" en la avenida del Doctor Fleming durante el eclipse, en un comunicado para resumir las incidencias de la jornada.

Una patrulla localizó al joven con hipertermia y rigidez en las extremidades en el evento F.L.F. Eclipse, en la playa del s’Arenal. Fue atendido por personal sanitario y trasladado a la clínica Galeno, donde no lograron estabilizarlo. Cuando era trasladado al Hospital Can Misses, entró en parada y falleció a medianoche, explicó la Oficina Periférica de Comunicación de la Guardia Civil (OPC) en una nota. El médico no pudo declarar "muerte natural", por lo que fueron avisados el juez de guardia, el forense, Policía Judicial de la Guardia Civil y los servicios funerarios, y posteriormente se realizó el levantamiento del cadáver.

El Ayuntamiento además señaló retenciones puntuales "sin incidentes graves", dos asistencias del 061 por desmayos y vómitos leves, posiblemente "por golpes de calor", en Cala Gració y Passeig de Ponent y un incidente de seguridad ciudadana en Cala Salada.