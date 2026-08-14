Medio Ambiente
Desalojan a un acampado en el bosque del Puig de sa Creu al que denunciaron por el riesgo de incendio
Los vecinos advirtieron de que esta persona usaba un hornillo bajo los árboles, donde se aprecian montones de colillas sobre la hojarasca
La Policía Local ha desalojado un asentamiento en pleno bosque del Puig de sa Creu donde, según indican los vecinos, llevaba varias semanas instalado un hombre que cocinaba con un hornillo y acumulaba material inflamable bajo los árboles. El Ayuntamiento de Santa Eulària tramita ahora una sanción contra esta persona por vulnerar la prohibición de acampada libre, con una multa que podría oscilar entre los 300 y los 600 euros, según indica un portavoz municipal.
Los vecinos de esta zona, donde se reparten varias casas dispersas entre la masa forestal, avisaron este martes tanto al teléfono 112 de emergencias como a la Policía Local, después de que llevaran varios días observando una llama entre los árboles por las noches. Según explican a este diario, esta persona estaba acampada dentro del bosque, aprovechando la espesa vegetación para ocultarse.
Temor por las colillas
Según estos testimonios, este hombre se iba cada mañana de la zona de acampada para volver al atardecer. Las alarmas saltaron después de que, en diversas noches, observaran la iluminación generada por el fuego de un hornillo entre la oscuridad.
Su temor se agravó después de que uno de los vecinos inspeccionara el lugar durante el día y comprobara que, entre las pertenencias de esta persona repartidas bajo los árboles, se encontraban material inflamable, baterías o herramientas. Además, también pudo comprobar que, sobre la hojarasca alrededor de esta acampada, se habían apagado un montón de colillas de cigarrillos. Cabe tener en cuenta que todo el Puig de sa Creu, ubicado entre Can Fornet y Roca Llisa, está cubierto de pinos y de la espesa vegetación que brotó en los viejos campos de cultivo abandonados.
El martes al atardecer, una patrulla de la Policía Local de Santa Eulària acudió a la zona de la acampada, donde encontró a una persona con su coche. Tras entrevistarse con él, le recordaron la prohibición de acampar y le avisaron de que le iban a multar por esta infracción, además de obligarle a recoger sus pertenencias y marcharse del lugar.
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