Controlado el incendio en la Fundació Deixalles de Ibiza tras un rebrote nocturno y 13 horas de trabajo

Los bomberos de Ibiza ya han dado por controlado el incendio que se desató el jueves por la tarde en la Fundació Deixalles, después de un rebrote nocturno del fuego que les obligó a volver al foco cuando ya parecía liquidado.

El fuego se desató en torno a las 18.45 horas del jueves en el patio trasero de la Fundació Deixalles, donde había contenedores con residuos de madera, ferralla, cristales y ropa. Hasta la nave, cerca de la que hay algunas viviendas y otros comercios, desplazaron tres camiones de bomberos, efectivos del Ibanat y agentes de la Policía Local de Sant Antoni, que cortaron los accesos.

Después de siete horas de trabajo, y entrados ya en plena madrugada, los bomberos dieron el incendio por controlado a las 1.37 horas, aunque se quedaron cinco horas más controlando el lugar hasta dar el servicio por finalizado a las 6.30, según detallan desde el Consell.

Sin embargo, ahí no finalizó la tarea, ya que el fuego se reavivó y volvieron a salir grandes llamaradas del patio, lo que obligó a los bomberos, que tienen su Parque Insular prácticamente al lado del polígono de Montecristo, a retomar las actuaciones. Sofocado este rebrote, se han retirado de la zona a las 8.5, es decir, 13 horas y media después de que se declarara el primer fuego.

Sin daños en la nave principal

Joan Carles Palerm, responsable del área ambiental de la Fundació Deixalles, ha explicado a Diario de Ibiza que, afortunadamente, el incendio solo ha calcinado enseres situados en el patio y que la nave principal de la institución benéfica, donde se encuentra la tienda de segunda mano, no ha sufrido daños. El establecimiento permanecerá cerrado hasta el lunes, cuando está previsto que reabra sus puertas.

"La nave en sí no está afectada, solo la parte exterior, y afortunadamente no ha afectado a nada fuera de nuestras instalaciones. Es todo material, mucho mobiliario preparado para reutilizar e introducir en el mercado de segunda mano, mucho material de hotel, muchos muebles, algún sofá y también una parte de la ropa que recogemos en contenedores", ha detallado.