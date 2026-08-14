El consumo de drogas, causa de la muerte de un irlandés de 25 años en Sant Antoni

La ingesta de diferentes sustancias estupefacientes causó la muerte del irlandés de 25 años fallecido en la playa de s'Arenal, en Sant Antoni, el 12 de agosto. Así lo asegura en un breve comunicado la Oficina Periférica de Comunicación (OPC) de la Guardia Civil. Según explican, el joven se encontraba con unos amigos recorriendo los bares del paseo cuando sufrió un paro cardíaco. Por cercanía, los primeros que le atendieron fueron los profesionales de una ambulancia que prestaba servicio al Eclipse Festival, pero el joven no era uno de los asistentes, matiza ahora la Guardia Civil, que en un primer momento señaló que el fallecido estaba disfrutando del evento.

La nueva explicación del cuerpo armado coincide con la versión que esta misma mañana ha comunicado la organización del festival, que ha lamentado el fallecimiento y ha trasladado las condolencias a la familia del fallecido. "Queremos aclarar de manera rotunda que el fallecimiento no se produjo dentro del recinto del evento. Según la información trasladada por las autoridades competentes, el suceso tuvo lugar fuera del recinto, en el paseo marítimo de Sant Antoni", comienza el comunicado. Hay que señalar que fue la propia Guardia Civil la que, en un primer momento, informó de que el joven estaba en el festival. Además, el Ayuntamiento enció un comunicado con los incidentes del día del eclipse y no facilitó más detalles.

"A pesar de tratarse de una emergencia ocurrida fuera de las instalaciones del evento, nuestro equipo de paramédicos y seguridad acudió al lugar para prestar asistencia, actuando conjuntamente con los servicios de emergencia y la Guardia Civil", indican para explicar por qué los profesionales del evento atendieron al fallecido.