Charo Ruiz, Amnesia y Martín Ferrer y Tanit recibirán 'La Llave de Ibiza 2026' en el Club Diario

La Asociación de Amigos del Arte y la Cultura de Ibiza (Aaaci) distinguirá este año con los galardones La Llave de Ibiza 2026 a la diseñadora de moda Charo Ruiz y a la discoteca Amnesia y su fundador, el empresario de ocio Martín Ferrer. Además, otorgará una mención especial a Tanit, personaje icónico de la isla, que recientemente ha anunciado que tiene cáncer y afronta la última etapa de su vida. La séptima edición de estos premios se celebrará el próximo 4 de septiembre a las 20.30 horas en el Club Diario de Ibiza, según han informado desde la asociación.

En el caso de Charo Ruiz, una de las diseñadoras históricas de Adlib, el jurado ha reconocido su contribución al mayor y mejor conocimiento internacional de la creatividad e innovación de la moda ibicenca. Sus diseños son reconocidos en todo el mundo y ha vestido a personalidades de la talla (nunca mejor dicho) de la Reina Letizia en más de una ocasión, Beyoncé, Jennifer López y un sinfín de celebridades. En cuanto a Amnesia, que cumple este año su medio siglo de vida, y Martín Ferrer, la Aaaci destaca la importancia y la relevancia que ha dado a la música de baile durante estos 50 años. El reconocimiento a Tanit pretende ser, en realidad, un homenaje al movimiento hippie representado por este personaje. Tanit, que vive sus últimos días en el hospital con un cáncer terminal, es el emblema de la esencia de Ibiza en los años 70.

Casi una década de vida

La Aaaci nació hace casi una década con la idea de promocionar y dar a conocer el arte, la cultura, la arquitectura, la música y los artistas residentes en la isla más allá de sus fronteras naturales y, al mismo tiempo, fomentar un mejor conocimiento de sus diferentes formas y poner en valor, según sostiene la asociación, la actividad creativa que emana desde hace siglos de Ibiza.

El empresario de ocio Martín Ferrer será distinguido por la importancia de Amnesia Ibiza. / PHRANK

Sus fundadores, el periodista y escritor Juan Suárez, el pintor italiano Mario Arlati y la filántropa Francés Llopis, organizaron su primer evento en la sala de exposiciones del almacén de sal de ses Salines, en pleno parque natural, un espacio convertido posteriormente por el galerista internacional Lio Malca en un lugar de vanguardia para el arte contemporáneo.

Para ello se creó el premio 'La Llave de Ibiza', con el diseño de una escultura del artista italiano Mario Arlati realizada en acero corten y madera de sabina. La pieza ha ido evolucionando con los años en tamaños, formatos y colores y, según la asociación, se ha convertido en una obra original de prestigio.

Imagen de archivo de Tanit. / DI

El propio Mario Arlati recibió la primera Llave de Ibiza en un escenario monumental durante una gran exposición del artista estadounidense Keith Haring en La Nave de ses Salines. Le siguió en 2021 el fundador del Grupo Pacha, Ricardo Urgell, en el Club Diario. En 2022 se premió al productor musical y presidente de Live Nation España, Pino Sagliocco, y la directora del Museo de Arte Contemporáneo de Ibiza, Elena Ruiz Sastre.

La diseñadora y creadora de moda Adlib Dora Herbst y el pintor alemán afincado en Ibiza Erwin Bechtold recibieron el galardón en 2023. En 2024 fueron distinguidos la arquitecta española residente en la isla Patricia Urquiola y el creador de espacios arquitectónicos Rolf Blakstad. El galerista neoyorquino y fundador de la sala de exposiciones La Nave de ses Salines, Lio Malca, y la actriz residente en Ibiza Àngela Molina fueron los premiados en 2025.

El acto de entrega de los premios de la Asociación de Amigos del Arte de Ibiza y Formentera de 2026 tendrá lugar en el Club Diario de Ibiza el 4 de septiembre a las 20.30 horas, con una ceremonia y un cóctel posterior, y estará abierto a todo el público.