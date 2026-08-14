La Audiencia Nacional despeja el camino para rematar los juzgados de Ibiza

La Audiencia Nacional ha rechazado paralizar las obras pendientes de los juzgados de Ibiza, una petición que realizó Zima Desarrollos Integrales, la constructora que perdió la adjudicación después de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ordenase excluirla de la licitación. La decisión judicial despeja el camino para que el Ministerio de Justicia continúe con un expediente que, de hecho, ya ha avanzado hacia una nueva adjudicación.

La Mesa de Contratación de la Secretaría de Estado de Justicia acordó el pasado 22 de julio considerar acreditados todos los requisitos exigidos a Vilor Infraestructuras y ratificar su propuesta de adjudicación para ejecutar las obras. El movimiento sitúa a Vilor, segunda clasificada en la licitación inicial, a un paso de hacerse con el contrato que debe permitir completar definitivamente la sede judicial, inaugurada en diciembre de 2019, pero con 4.077 de sus 12.251 metros cuadrados todavía pendientes de acondicionar.

Ese paso administrativo se produjo mientras Zima intentaba todavía frenar judicialmente el procedimiento. La constructora murciana presentó el 13 de julio un recurso contencioso-administrativo contra la resolución del TACRC del 25 de junio, que anuló la adjudicación que Justicia había acordado inicialmente a su favor el 3 de marzo. El órgano de recursos contractuales había estimado la impugnación de Vilor y ordenado retrotraer el expediente, excluir a Zima y continuar la tramitación con los restantes licitadores. Junto con su demanda, Zima pidió a la Audiencia Nacional que suspendiese inmediatamente la ejecución de esa resolución.

La petición de Zima buscaba congelar prácticamente cualquier movimiento del Ministerio. Solicitó expresamente que no pudiera ejecutarse su exclusión, continuar el procedimiento con otro licitador, aprobar una nueva adjudicación a Vilor ni formalizar el contrato. La compañía argumentó que, si Justicia llegaba a contratar a Vilor y comenzaban los preparativos de la obra, una eventual sentencia futura favorable a Zima podría resultar de muy difícil ejecución.

Prevalece el interés público

La Audiencia Nacional, sin embargo, rechazó inicialmente tramitar el asunto como una medida «cautelarísima». Una providencia del 14 de julio concluyó que no concurría la especial urgencia alegada por Zima y decidió resolver la petición por el procedimiento cautelar ordinario. Ese margen permitió que el expediente administrativo siguiera avanzando y que ocho días después, el 22 de julio, la Mesa de Contratación ratificase la propuesta a favor de Vilor.

Ahora, el nuevo auto de la Audiencia Nacional también rechaza la suspensión cautelar ordinaria solicitada por Zima. La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo considera que continuar con la licitación no provoca a la constructora daños irreparables. Según el tribunal, los perjuicios que pudiera sufrir la empresa son de naturaleza «económica y empresarial», pueden valorarse económicamente y podrían ser objeto de una eventual indemnización si finalmente ganase el pleito.

Frente a ese interés particular, la Sala sitúa el interés público en completar una infraestructura judicial que considera de «singular relevancia para la Administración de Justicia». Una nueva suspensión, razona la Audiencia Nacional, impediría no solo ejecutar una resolución administrativa ya firme en esa vía, sino continuar la contratación, efectuar una eventual adjudicación al licitador que ganó el recurso ante el TACRC y, en último término, ejecutar las obras.

De adjudicataria a excluida

Zima había ganado inicialmente el concurso después de presentar la oferta económica más baja. Su propuesta ascendía a 6.767.271 euros, frente a los 6.997.645 euros planteados por Vilor y los 7.195.625 de la UTE formada por Asch Infraestructuras y Servicios y Taller de Construcción TMR. La constructora murciana obtuvo 94,55 puntos, frente a los 84,80 de Vilor. Esa clasificación llevó a la Secretaría de Estado de Justicia a adjudicarle el contrato el 3 de marzo.

Sin embargo, Vilor recurrió. Su argumento esencial era que Zima no contaba por sí misma con la clasificación empresarial necesaria para ejecutar todas las partes de la obra y que no podía completar ese requisito recurriendo a la clasificación o medios de otras empresas de la manera en que había planteado su oferta. El TACRC acabó aceptando esa interpretación. Así, en su resolución del 25 de junio anuló la adjudicación y ordenó continuar el procedimiento excluyendo a Zima, que tampoco ha conseguido ahora el respaldo que buscaba en la Audiencia Nacional.