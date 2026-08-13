"La gran noticia fue que no hubo noticia": el alcalde de Sant Josep valora una jornada de eclipse sin incidentes graves

El alcalde de Sant Josep, Vicente Roig Tur, ha trasladado un "profundo y sincero agradecimiento" a los más de 60 profesionales y voluntarios que participaron en el dispositivo de emergencias desplegado con motivo del eclipse, así como a los vecinos del municipio por un comportamiento que, según destaca, permitió que una jornada marcada por el "lleno absoluto" transcurriera de forma fluida, ordenada y sin incidentes de consideración.

En un artículo enviado por el Ayuntamiento de Sant Josep y bajo el título 'Sant Josep eclipsa al eclipse', Roig explica que el Consistorio sabía que la expectación ante "uno de los acontecimientos naturales más esperados y contemplados de las últimas décadas" sería enorme y que miles de personas se desplazarían hasta el municipio. Sin embargo, señala que las previsiones se quedaron cortas y que Sant Josep al completo colgó el cartel de "lleno absoluto", con la costa, las montañas y todos los puntos desde los que podía contemplarse el fenómeno, de forma total o parcial, llenos de vecinos y visitantes.

Una pareja de agentes de la Policía Local de Sant Josep. / Vicent Marí

El alcalde recuerda que el Ayuntamiento llevaba meses preparando "un evento sin precedentes" y una cita que, por su carácter histórico, requería "máxima previsión, temple y control", además de rigor y profesionalidad. Roig reconoce que algunas de las medidas preventivas adoptadas para proteger el territorio, a los residentes y a los visitantes pudieron parecer "exageradas o difíciles de comprender" en algún momento, aunque considera que la jornada demostró que fueron "absolutamente necesarias, meditadas y proporcionadas".

El operativo estuvo encabezado por el jefe de la Policía Local de Sant Josep, José Antonio Granados Tornero, junto con la dirección municipal de Protección Civil. También se activó el Plan de Emergencia Municipal y se actuó bajo las directrices del Govern balear, con el director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz Galván, al frente. Según el alcalde, "poco o nada se dejó a la improvisación" y cada posible escenario estaba "estudiado y medido al milímetro".

El dispositivo se activó a las nueve de la mañana y, según explica Roig, la jornada transcurrió "de manera fluida, ordenada y tranquila, sin incidentes de consideración". Para el alcalde, "el mayor logro" fue precisamente que "la gran noticia" fuera que no hubiera noticia y que "el único y absoluto protagonista haya sido el cielo".

Operativo de seguridad en Sant Josep por el eclipse de sol en Ibiza. / Instagram Vicente Roig Tur

Roig agradece la labor de la Policía Local de Sant Josep, que contó con el apoyo de la Policía Local de Santa Eulària; de la agrupación de Voluntarios Protección Civil del municipio y de los voluntarios de las agrupaciones de Ibiza Ciudad y Santa Eulària; y del servicio de socorrismo y litoral, cuyos integrantes prolongaron su jornada tanto en la arena como en el mar.

El alcalde extiende su reconocimiento al Servicio de Extinción de Incendios del Consell de Ibiza; al conseller ejecutivo de Gestión Ambiental, Sostenibilidad, Innovación y Transparencia, Nacho Andrés Roselló, que permaneció junto al operativo durante toda la tarde; a la dirección general de Emergencias e Interior, con su director y todos sus miembros; y a la dirección general de Medio Natural y Gestión Forestal, encabezada por su directora, Ana Torres Riera, y acompañada por representantes de su conselleria.

También agradece la participación del resto de policías locales de la isla y de la Guardia Civil, con una mención especial a su capitán y a la nueva teniente responsable en Sant Josep.

El reconocimiento alcanza igualmente al personal del área de Alcaldía, que, según Roig, trabajó "sin descanso" para mantener informada a la ciudadanía y garantizar que no faltara nada al dispositivo insular de emergencias, que eligió el Salón de Plenos del Ayuntamiento como centro de mando operativo para toda Ibiza. "A todos y a cada uno de vosotros: gracias", expresa el alcalde.

Roig reserva una parte especial de su carta a los vecinos de Sant Josep. "Gracias, de manera infinita, a todos y cada uno de los josepins", señala antes de destacar su "comportamiento cívico y ejemplar". A su juicio, su actitud y colaboración consiguieron que Sant Josep volviera "a brillar con luz propia" y lograron, "literalmente, eclipsar al eclipse", dejando el protagonismo "donde debía estar: en el cielo".

El alcalde también pide disculpas por las molestias o inconvenientes que pudieran haber ocasionado las restricciones y la preparación del dispositivo. Más de 60 profesionales y voluntarios se desplegaron por las playas, calles y carreteras del municipio "con el único fin de velar por la seguridad de todos" y permitir que vecinos y visitantes pudieran disfrutar de un fenómeno que Roig define como "tan insólito como histórico".

"¡Gracias a todos! Gracias, una vez más, por hacer que hoy nos sintamos más orgullosos de ser josepins", concluye el alcalde en su carta.