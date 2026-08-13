"Solo" dos urgencias oftalmológicas relacionadas con el eclipse en Ibiza y Formentera

Salut registra "solo" dos urgencias oftalmológicas relacionadas con el eclipse en las Pitiusas: una en un centro de salud ibicenco y otra en el hospital de Formentera. Asimismo, este martes día 12, el Hospital Can Misses atendió 261 urgencias y el hospital de Formentera, 150. El Área de Salud de Ibiza y Formentera en su conjunto atendió 569 incidencias el martes y 369 el miércoles, 200 menos o un 35,15% menos. El día del eclipse, el principal centro sanitario público de las Pitiusas atendió 171 urgencias, un 34,5% menos y Formentera, 118 (21,34% menos).

Además, el eclipse no se cebó con la población balear. De hecho, la jornada del día 12 de agosto terminó con menos personas en los hospitales y centros de salud de todas las islas. En los hospitales de la comunidad autónoma, las urgencias se redujeron un 9,1%. El día 11 de agosto se atendieron 1.949 urgencias, mientras que el miércoles registraron 1.770: un 9,19% menos. En los Puntos de Atención Continuada (PAC) y los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), estas se redujeron en un 22,4%.

Incidencias en Baleares

El SAMU 061 registró 24 incidencias desde las 18 horas del miércoles hasta este jueves por la mañana, cuatro de las cuales fueron consultas telefónicas relacionadas con problemas oftalmológicos y el resto fueron atenciones por lesiones traumatológicas y síncopes. Salud explica que se registraron 17 asistencias de urgencias oftalmológicas en Baleares: seis en el Hospital Universitari Son Espases, dos en Son Llàtzer, una en el Hospital Comarcal de Inca, una en el Hospital de Manacor, dos en los centros de Atención Primaria de Mallorca, dos en el área sanitaria de Menorca y las dos del Área de Salud pitiusa.

"La jornada del eclipse tuvo lugar en Baleares con normalidad absoluta, con incidencias poco destacables, por no decir inexistentes", detalla el doctor Hermann Ribera, director de Asistencia Sanitaria del Ib-Salut. Salud se reforzó con un dispositivo de hasta 160 profesionales en los equipos de atención primaria, hospitales y SAMU 061 para estar completamente preparados ante un incremento puntual de la demanda asistencial. De esta manera, la atención primaria se reforzó con 40 profesionales y los hospitales con 70 más, además de que la Central de Coordinación se reforzó con tres médicos y cinco enfermeros.

Los datos de hospitales en Baleares

El Área de Salud de Mallorca registró 1.364 urgencias el martes, mientras que atendió 1.059 urgencias el día 12: un 22,37% menos. En el hospital Son Espases se atendieron 525 urgencias durante la jornada astronómica y 538 el día anterior, 13 menos. El hospital Son Llàtzer atendió 348 urgencias el martes y 321 el miércoles, 27 menos. El hospital de Manacor registró 249 urgencias el día 12 contra las 292 del día anterior: 43 menos. El único hospital de Baleares que registró más urgencias el día del eclipse fue el hospital Comarcal de Inca: 270 incidencias contra las 242 del día anterior, 28 más, el equivalente a un 10,38% más.

En el hospital Mateu Orfila de Maó en Menorca se atendieron 118 urgencias el martes y 116 el miércoles, datos más humildes, pero que reiteran la "normalidad" de la jornada. El área sanitaria de Menorca registró 491 incidencias el martes y 452 el miércoles, un 8% menos.

Gracias a los profesionales sanitarios

Además, se creó un gabinete de seguimiento con un protocolo específico para facilitar la actuación integrada entre la atención primaria, el SAMU 061 y la atención hospitalaria. "Este trabajo ha sido fruto de un trabajo de planificación intenso para garantizar la atención sanitaria necesaria en un contexto de afluencia excepcional de personas en determinados puntos de las islas para disfrutar del fenómeno astronómico", explican desde Salut.

"Desde el Servicio de Salud lo que quería es dar las gracias a todos los profesionales sanitarios que han reforzado el plan de contingencia y los que no porque han hecho una buena cobertura asistencial desde la planificación coordinada en los diferentes niveles asistenciales", explica el director de Asistencia Sanitaria. Además, aprovecha para agradecer a todo el mundo: "La ciudadanía se ha comportado de una forma absolutamente ejemplar y, en general, el comportamiento ha sido cívico y dentro de unos márgenes de la normalidad".

"Las lesiones oculares esperamos que comiencen a desarrollarse, como ya habíamos informado, a partir de las 24 a 48 horas y aún no han pasado ni 24 horas", comenta el doctor: "Haremos un seguimiento de estos 16 pacientes, más los próximos pacientes que se puedan añadir. Seguiremos la evolución durante el día de mañana hasta el día 15", finaliza.