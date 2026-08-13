El servicio de Neumología del hospital de Ibiza crece de nuevo con una incorporación más

Una nueva incorporación de una especialista en el servicio de Neumología del Hospital Can Misses logra que el equipo alcance los seis neumólogos tras la ampliación de su plantilla orgánica, que ha pasado de cinco a seis plazas. Se trata de la doctora Sofía Acero Capella.

Acero estudió Medicina y Cirugía en la Universidad Autónoma de Barcelona y procede del Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, donde realizó la residencia. Se suma al equipo formado por el doctor Álvaro de Astorza, jefe del servicio, la doctora Silvia Torres y los doctores Noel Reyes, Fabián Chaparro y Lucía Gimeno.

Según el Área de Salud de Eivissa y Formentera (Asef), el servicio de Neumología estuvo durante los años 2021, 2022 y 2023 por debajo de su plantilla autorizada, con dos especialistas en activo de los cinco que componían el equipo, una situación que requirió el apoyo de los servicios de Neumología de los hospitales Son Llàtzer y Son Espases, ambos en Mallorca.

En 2024 se cubrió la plantilla de cinco neumólogos con la contratación de tres especialistas. Ahora, tras la ampliación de la plantilla orgánica de cinco a seis plazas, el equipo se completa con la incorporación de la sexta neumóloga, explica la gerencia.

Más de 1.200 consultas atendidas en Neumología

Informa el Área de Salud de que durante el primer semestre de 2026, el Servicio de Neumología ha atendido un total de 1.255 consultas, de las que 315 correspondieron a primeras citas y 940 a segundas consultas o sucesivas.

Además, los especialistas han atendido a 233 pacientes que tuvieron que ser ingresados en la unidad de hospitalización por enfermedades del aparato respiratorio.

El gerente del Área de Salud, el doctor Eduardo Escudero, ha señalado: «Incorporar especialistas, hacer crecer equipos y dimensionar la sanidad pitiusa a las necesidades actuales es una de nuestras mayores satisfacciones para poder responder con la calidad asistencial que todos deseamos. Dar la bienvenida a una sexta neumóloga es por tanto una gran noticia, especialmente para las personas que padecen problemas respiratorios».