Consulta popular
Sant Antoni frena el cambio de nombre del West End pese a la victoria de 'Es Carrerons' for falta de "representatividad suficiente"
El Ayuntamiento considera que una denominación tan conocida no puede modificarse con una participación de 182 personas
El Ayuntamiento de Sant Antoni ha decidido no modificar la denominación popular de la zona conocida como West End tras concluir el proceso participativo puesto en marcha el pasado mes de abril. La propuesta Es Carrerons fue la más votada, con 32 votos, en una fase final en la que participaron 182 personas, pero el Consistorio considera que el nivel de participación no alcanza una representatividad suficiente para respaldar la modificación.
El proceso, el primero desarrollado a través de la nueva plataforma municipal de participación ciudadana, se puso en marcha con un doble objetivo: conocer la opinión de la ciudadanía sobre una posible nueva denominación popular de la zona y evaluar el funcionamiento de la herramienta de cara a futuros procesos participativos.
Durante la fase de presentación se recibieron un total de 85 propuestas ciudadanas. Una vez finalizado este periodo y aplicados los criterios de selección establecidos en las bases, se eligieron diez propuestas que pasaron a la fase de votación pública. En esta última fase participaron 182 personas y Es Carrerons obtuvo la máxima puntuación, con 32 votos.
Una vez analizados los resultados, el Ayuntamiento considera que la participación obtenida, aunque la valora positivamente como experiencia piloto, "no alcanza un nivel de representatividad suficiente" para respaldar el cambio de la denominación popular de una zona del municipio.
El Consistorio sostiene que la modificación de un nombre ampliamente conocido y utilizado por la ciudadanía, el tejido económico y los visitantes requiere "un respaldo social especialmente amplio" que permita afirmar que existe un consenso suficiente sobre su conveniencia. Asimismo, señala que los resultados muestran una notable dispersión de las preferencias entre las distintas propuestas y una participación que, en relación con la población del municipio, no permite concluir que esta cuestión sea una prioridad compartida por la mayoría de la ciudadanía.
Por estos motivos, el Ayuntamiento ha decidido no impulsar el cambio de la denominación popular de la zona a partir de este proceso participativo.
El Consistorio asegura que esta decisión "no resta valor al proceso desarrollado ni a las aportaciones realizadas por la ciudadanía" y señala que la experiencia ha permitido obtener información sobre el funcionamiento de la plataforma municipal, identificar aspectos susceptibles de mejora y extraer aprendizajes para diseñar futuros procesos participativos que considera que podrán ser "cada vez más accesibles, representativos y eficaces".
La concejalía de Participación Ciudadana ya trabaja en la incorporación de estas mejoras con el objetivo, según explica el Ayuntamiento, de seguir fortaleciendo los canales de participación y ofrecer a los vecinos y vecinas de Sant Antoni herramientas que faciliten su implicación en los asuntos públicos del municipio.
El Ayuntamiento también ha agradecido la participación de todas las personas que han dedicado su tiempo a presentar propuestas y votar durante el proceso.
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