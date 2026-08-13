Preocupación vecinal por la macrofiesta egipcia en Ibiza: bombonas de butano y generadores con el riesgo de incendio en nivel máximo

Los vecinos de sa Pedrera de Can Coix, en el municipio de Sant Antoni, han mostrado su preocupación por la celebración este jueves de una macrofiesta en la que se espera un aforo de unas 350 personas. El principal motivo de su inquietud es que, tal y como se observa en varios vídeos a los que ha tenido acceso Diario de Ibiza, los organizadores han desplazado diversos generadores y bombonas de butano hasta esta zona agreste de propiedad municipal, en un momento en el que el peligro de incendio continúa en Alerta 4, su nivel máximo.

Tal y como denuncian los vecinos, el lugar donde la fiesta comenzará esta tarde a partir de las 18.30 horas es limítrofe con otro terreno que está catalogado como Zona de Alto Riesgo (ZAR), término que se emplea para fincas que representan un peligro para la vida humana, las infraestructuras o el medio ambiente debido a determinadas características del terreno o de la zona. Otro factor que aumenta su zozobra antes del evento.

La preocupación vecinal llega después de casi tres semanas de preparativos para transformar la antigua cantera de Can Coix en el escenario de una exclusiva celebración privada inspirada en el antiguo Egipto. El montaje arrancó el pasado 26 de julio y ha obligado a cerrar durante este periodo este espacio de titularidad municipal, que seguirá ocupado hasta que concluyan los trabajos de desmontaje.

Secretismo con temática egipcia

La fiesta está promovida por Van Wyck & Van Wyck, una firma internacional especializada en grandes celebraciones privadas y eventos de lujo y que, según publicaciones estadounidenses, ha trabajado para personalidades como los Obama, los Clinton, los Bush, Madonna o Beyoncé. Para la cita de este jueves, la empresa ha movilizado a numerosos trabajadores y compañías especializadas, algunas llegadas desde la Península.

El despliegue en sa Pedrera es de grandes dimensiones. La antigua cantera ha sido transformada durante las últimas semanas con una escenografía que recrea el Egipto faraónico y que incluye, según fuentes conocedoras de los preparativos, una pirámide, una esfinge y hasta un lago artificial. En el exterior del recinto también se ha podido comprobar durante los trabajos la presencia de grandes vehículos de empresas dedicadas a la producción técnica y audiovisual de espectáculos así como depósitos de agua.

La celebración se ha promocionado con un elevado grado de secretismo. Una cuenta de Instagram creada específicamente para el evento, @pharaohsball, ha ido difundiendo durante las últimas semanas imágenes relacionadas con Cleopatra, Nefertiti, pirámides y el eclipse total de Sol que pudo observarse este miércoles desde Ibiza. Entre las publicaciones figura también una recreación de es Vedrà durante un eclipse.

Nueve horas de fiesta

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha informado de que la solicitud presentada por los promotores contempla un aforo máximo de 350 asistentes. El horario comunicado por el Consistorio para la actividad es de las 18 a las 3 horas.

El evento ha generado además polémica política por las condiciones en las que se ha cedido el espacio municipal. Los organizadores han abonado 199 euros al Ayuntamiento en concepto de tasa de actividad. El Consistorio explicó a Diario de Ibiza que no dispone de una ordenanza fiscal específica que establezca una tasa por la ocupación de espacios como sa Pedrera.

Desde el PP de Sant Antoni han defendido la tramitación del evento y sostienen que se trata de una actividad no permanente e inocua al contar con menos de 500 asistentes al aire libre. El partido ha respondido así a las críticas formuladas por el PSOE municipal y asegura que las solicitudes se han gestionado siguiendo los procedimientos establecidos.

El PP también ha destacado el carácter solidario de la celebración. Según la información facilitada por el Ayuntamiento y posteriormente reiterada por el partido, los promotores han previsto donar 40.000 euros a Cáritas Sant Antoni y otros 10.000 euros al Motoclub de Formentera i Eivissa.