El plan gratis de este sábado en Ibiza: música, 'food trucks' y baile frente al mar en Cala de Bou

Sant Josep celebrará este sábado 15 de agosto 'El Baile del Verano', una fiesta dirigida especialmente al público joven que tendrá lugar en el Auditori Caló de s’Oli, en Cala de Bou, entre las seis de la tarde y la una de la madrugada, con acceso gratuito. La actividad está organizada por el departamento de Juventud del Ayuntamiento de Sant Josep.

Sant Josep celebrará este sábado 15 de agosto 'El Baile del Verano' / Ayuntamiento de Sant Josep

La propuesta se enmarca en el 'Sol Post a s’Oli Fest' y da continuidad a las actividades vinculadas al Día Internacional de la Juventud, celebrado el pasado 12 de agosto. Durante siete horas, el público podrá asistir a una programación que combina actuaciones en directo, sesiones de djs y diferentes propuestas de ocio en un espacio frente al mar.

El cartel musical contará con las actuaciones de Soge Culebra, Chema Rivas y Cero, mientras que los djs Juan Moreno, Tonificado y Sexky se encargarán de poner música al resto de la jornada.

Además de la programación musical, 'El Baile del Verano' contará con una zona de food trucks, actividades y mercado. El Ayuntamiento plantea la propuesta para disfrutar de la fiesta durante toda la tarde y la noche, compartir tiempo con amigos y fomentar un espacio de encuentro abierto a jóvenes del municipio y de toda la isla.