Paola Santos, enfermera de vacaciones en Ibiza que ayudó a atender al hombre fallecido en Comte: "Al subir a su embarcación sufrió una parada cardiorrespiratoria"

"En ese momento me encontraba a bordo de una embarcación particular y presenciamos cómo una persona, tras salir del agua e intentar subir a su embarcación, sufrió una parada cardiorrespiratoria. Las personas que se encontraban en la embarcación actuaron inmediatamente, iniciando las maniobras de RCP", explica Paola Santos, enfermera de la Cruz Roja de Málaga que este miércoles ayudó en las labores para intentar reanimar a un hombre en Platges de Comte.

El suceso tuvo lugar a primera hora de la tarde en un yate fondeado en aguas de la popular cala, donde los servicios de socorrismo primero y del 061, después, atendieron al hombre, que desgraciadamente acabó falleciendo, según informó la dirección general de Emergencias.

"Al encontrarse en la zona los servicios de socorrismo, los socorristas acudieron con el DEA [desfibrilador] y continuaron con las maniobras de reanimación", relata la enfermera, que no dudó en prestar su ayuda al percatarse de lo que estaba pasando: "Al observar la situación y teniendo formación y experiencia profesional como enfermera en atención y respuesta ante emergencias, me acerqué voluntariamente para prestar apoyo sanitario al equipo que ya estaba interviniendo. Mi colaboración se centró en facilitar la canalización y mantenimiento de una vía venosa periférica permeable, con el objetivo de que estuviera disponible para la continuidad de la atención y el posterior traslado sanitario".

"Quiero resaltar que los servicios que tiene Ibiza en la playa y en la embarcación han sido muy efectivas en la atención casi inmediata y doy una enhorabuena por ello", concluye su mensaje la enfermera.