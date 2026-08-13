"Fue un operativo muy potente": el balance positivo de Pablo Gárriz, director general de Emergencias del Govern, al no haber incidencias graves durante el eclipse en Ibiza

Tras meses de expectación, el eclipse solar total en Ibiza se pudo observar el pasado miércoles a la hora prevista y con una casi sorprendente tranquilidad al no tener que lamentar incidentes graves relacionados con las grandes masas de gente que se juntaron en zonas que ya de por sí tienen una gran presión humana y en un momento de calor extremo, con alerta máxima de incendios. Para que esto fuera posible, jugó un papel determinante y protagonista el extenso dispositivo de seguridad que, a cargo de Pablo Gárriz, director general de Emergencias del Govern, fue el resultado de casi nueve meses en preparación y coordinó y reforzó a todos los servicios de seguridad y emergencias de todo el archipiélago, para prevenir y responder rápidamente a cualquier incidencia que pudiera surgir. Ahora que ya ha terminado el fenómeno astronómico, el balance de Gárriz es muy positivo.

"De los 46 incidentes directamente vinculados con el eclipse que gestionamos, ocho fueron en Ibiza y uno en Formentera", comenta Gárriz, que afirma que cuatro se produjeron en Sant Antoni, tres en Sant Josep y uno en Sant Joan. "No tuvimos ninguna zona conflictiva como tal porque el operativo fue muy bien, donde tuvimos más incidencias fue donde había más población en esos momentos. Se corresponde con lo que teníamos previsto", explica.

En Mallorca hubieron 34 incidentes y en Menorca, 3. De todas las Baleares, el tipo más recurrente ha sido el de incidentes de tráfico, según informa el Govern, que también destaca en una nota de prensa que se trata de un "éxito de la sociedad balear" y un "día histórico" para el cual se diseñó y activó el protocolo Eclipbal por la Dirección General de Emergencias e Interior, con el objetivo de "llevar a cabo la vigilancia, control y la seguridad" en las Islas Baleares con motivo del eclipse. "Se trata de un protocolo específico que se adapta y complementa el Platerbal y que se desactivó a las 23.30 horas del miércoles 12", explica el Govern.

El director general se muestra orgulloso respecto al dispositivo: "Llevamos ocho meses trabajando para montar un operativo que nos permitiera prevenir, disuadir y actuar on rapidez. En Ibiza y Formentera especialmente, el operativo se ha reforzado con medios de Guardia Civil, policías locales, bomberos, voluntariado de Protección Civil, Ibanat, agentes de Medio Ambiente... Hemos contado también con el personal de Puertos, de seguridad privada... El operativo ha sido muy potente y nos ha permitido garantizar que al final los incidentes hayan sido de poca intensidad y cantidad".

En cuanto a los efectivos que formaron parte de este dispositivo, Gárriz da la estimación de "cerca de 3.000" en todas las Baleares que participaron "de manera directa", cifra que el Govern complementa con la información de que 2.147 de ellos llegaron a actuar simultaniamente. Además, Gárriz destaca que el puesto de mando avanzado ubicado en el Ayuntamiento de Sant Josep fue una "ventaja operativa" al poder tener un punto de concentración de recursos cerca de las zonas de operación. Agrega que se dotó de "una serie de recursos tecnológicos muy potentes" con la posibilidad de recibir imágenes de medios aéreos y drones de la Policía Local en tiempo real, señala el director general.

Momentos tensos

Gárriz relata que hubo varios momentos tensos a lo largo de la jornada: "El primer momento de más intensidad fue a partir de las diez de la mañana, cuando empezaron a llenarse muchos de los puntos más conflictivos que teníamos identificados y eso nos obligó a empezar a hacer cortes y restricciones ya a las once de la mañana. Otro momento pico fue entre las 14 y las 16 horas, pues coincidían además diferentes perfiles de usuario en las vías y esto nos generaba cierto nivel de intensidad en algunos puntos, pero con los diseños que habíamos hecho, con un sistema que nos permitía hacer recircular la circulación, sumado a los refuerzos de transporte de parte del Consell, la verdad es que ese pico se gestionó muy bien".

Menciona que el momento de retorno a partir de las 21.30 horas hasta la medianoche también fue intenso, pero que después ya pudieron dejar cerrado el operativo al estar todas las personas fuera de riesgo.

Al poder darlo por finalizado, Gárriz cuenta que "como cualquier otro operativo que se desmonta", se sintieron satisfechos: "Hemos tratado de hacer lo mejor que hemos sabido, lo que nos correspondía" y con más satisfacción por "no haber tenido incidentes de gravedad que hubieran afectado a la gente o al entorno". "La satisfacción en este trabajo viene de hacerlo. Ponerle dedicación, confiar en lo que hemos hecho antes y también que haya algo de suerte que nos permita garantizar la seguridad y que la gente vuelva a sus casas sin problema", agrega.

"Lo vimos con un ojo puesto en el eclipse y otro en las pantallas"

Él, personalmente, lo vivió con "mucha incertidumbre y mucha preocupación", pero confiaba en el trabajo que se había estado haciendo durante tantos meses. "Sabiendo que además hay un equipo detrás potente y con confianza en el comportamiento de la población", destaca.

Y aunque se estuvieron esforzando mucho para que todo saliera bien, se pudieron tomar una merecida pausa para disfrutar del fenómeno: "Hasta el último momento no tuvimos oportunidad porque estuvimos haciendo las gestiones del operativo. Sí es cierto que hubo una ventana y pudimos aprovechar para verlo en el patio de las instalaciones donde estamos, pero con un ojo puesto en el eclipse y otro en las pantallas y en lo que estuviera entrando en el centro de coordinación".

Según una nota informativa del Govern, los organismos que participaron en el dispositivo fueron Emergencias, Salud, SAMU 061, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Ibanat, Agentes de Medio Ambiente, el Instituto de Seguridad Pública, Policía Nacional, policías locales, Guardia Civil, Bomberos de Mallorca, Palma, Ibiza, Formentera y Menorca, la Delegación del Gobierno en las Islas Baleares, Dirección General de Movilidad, los consejos insulares, Dirección Provincial de Tránsito, UME, Puertos de las Islas Baleares, Autoridad Portuaria, Capitanía Marítima, agrupaciones municipales de voluntarios de Protección Civil, Instituto Cartográfico y Geográfico de las Islas Baleares, Comandancia genral de las Islas Baleares, Ala 49 del Ejército del Aire y del Espacio, Agencia Estatal de Meteorología, Salvamento Marítimo, Servicio de Vigilancia de la Posidonia y la patrullera de la Armada.

Además, a través del Govern se han acreditado 98 científicos, algunos de ellos internacionales, y 335 profesionales de 49 medios de comunicación baleares, españoles e internacionales.