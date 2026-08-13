Un mirador privilegiado pero rodeado de basura

En paralelo a la carretera de ses Salines, pasada ya la iglesia de Sant Francesc, serpentea un camino en cuyos márgenes vive gente, que disfruta de unas vistas privilegiadas a los estanques salineros, pero rodeados de residuos; incluso encienden fogatas, como demuestran unos restos de cenizas grises y carbones ennegrecidos junto a la maleza.