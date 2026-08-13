Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

El programa de fiestas de ses Figueretes toma el relevo a las Festes de la Terra este fin de semana, cuando se celebrará el tradicional castillo de fuegos artificiales, todo un espectáculo de pólvora y colores sobre el mar que reúne cada año a miles de personas el 15 de agosto. Canallas del Guateke, con sus populares versiones, es el grupo encargado de animar el ambiente. El barrio de Vila estará muy animado este fin de semana con sus verbenas nocturnas, talleres y actividades infantiles.

Pero no solo hay fiestas en ses Figueretes: agosto es el mes festivo por antonomasia, y ya han empezado las de Sant Bartomeu, en Sant Antoni, que este fin de semana llegan cargadas también de música, con swing en la calle y Vermut a 45 rpm, folclore, danza y actividades infantiles, como el Club Supergarrits, que llenará el colegio Cervantes de atracciones para los más pequeños. El programa no olvida actos que recuperan las tradiciones populares, como la ballada pagesa en la cueva de Santa Agnès el sábado.

También están de fiestas Cala Llonga, Sant Ferran y Sant Llorenç.

Los amantes de la música clásica podrán elegir el domingo entre 'Nits al Baluard' o 'Eivissa Daurada' en es Cubells, mientras que los que prefieran un concierto de rock e indi psicodélico tienen la oportunidad de ver a la banda de Aranjuez Rufus T. Firefly, que actúa este jueves en el ciclo 'Dorado Live Shows' en Venice Bay.

Quien prefiera el cine al aire libre, tiene una cita en Sant Agustí, donde el sábado por la noche se celebrará la última sesión del ciclo 'Mecal Air Ibiza', dedicada a la comedia.

La agenda del tercer fin de semana de agosto tiene propuestas para todos los gustos, que detallamos a continuación.

El colegio Cervantes es el escenario del Club Supergarrits. | / D.B.

JUEVES 13 DE AGOSTO

Fiestas de ses Figueretes

18 horas: Talleres, actividades infantiles y animación, plaza Julià Verdera.

Talleres, actividades infantiles y animación, plaza Julià Verdera. 19.30 horas: Baile payés con la Colla Sa Bodega, barrio de ses Figueretes.

Baile payés con la Colla Sa Bodega, barrio de ses Figueretes. 20 horas: Actuación de Los Corleone, barrio de ses Figueretes.

Actuación de Los Corleone, barrio de ses Figueretes. 20.30 horas: Karaoke, barrio de ses Figueretes.

Fiestas de Sant Bartomeu, Sant Antoni

20.30 horas: ‘Dream XIII’, espectáculo de danza de la Escuela de Baile APE Dream Dance por su 13º aniversario, y ‘Dance on Fire’, de la compañía profesional APE Dream Dance, con danza africana y fuego. Auditorio de sa Punta des Molí.

Fiestas de Cala Llonga

17 horas: Mercadillo con DJ Moreno Sam. Paseo de Cala Llonga.

Mercadillo con DJ Moreno Sam. Paseo de Cala Llonga. De 18 a 20 horas: Juegos infantiles con Sueños Ibiza. Playa de Cala Llonga.

Juegos infantiles con Sueños Ibiza. Playa de Cala Llonga. De 20.30 a 22.30 horas: Microconcierto de Jahbless. Restaurante Maneki.

La ballada en la Cova de Santa Agnès del año pasado / Toni Escobar

Música

Rufus T. Firefly y Chill Band: Indie y rock psicodélico. Ciclo ‘Dorado Live Shows’. Desde las 20 horas. Venice Bay.

Iker Peñafiel, Álex Karlem y Marc Ribas: Trío de piano, batería y clarinete con un repertorio de jazz tradicional de las décadas de 1920 y 1930, swing primitivo, dixieland, estándares y boleros clásicos. 20 horas. Ebusus Sociedad Cultural, Eivissa.

Gentleman. Reggae. 20 horas. Las Dalias Garden. Precio desde 30 euros.

‘World Music’. Concierto de músicas del mundo. 22.30 horas. Es Pujols. Formentera.

Cine

‘Midnight in Paris’. Proyección en el ciclo de cine de verano de Atzaró Agroturismo Hotel. Película en inglés con subtítulos en castellano. Huerto de Atzaró Agroturismo Hotel. Entrada 32 euros por persona. 22 horas.

Folclore

‘Ses Ballades des Dijous’. Exhibiciones de ball pagès a cargo de la Colla de Balansat, con música tradicional y trajes típicos. 19.15 horas. Patio de la iglesia de Sant Miquel de Balansat.

Infantil

‘Sa Fireta’. Castillos hinchables y juegos. 19 a 21 horas. Plaça d’Europa, es Pujols.

VIERNES 14 DE AGOSTO

Fiestes de ses Figueretes

17 horas: VIII Torneig d’Escacs Festes ses Figueretes 2026, barrio de ses Figueretes.

VIII Torneig d’Escacs Festes ses Figueretes 2026, barrio de ses Figueretes. 18 horas: Talleres, actividades infantiles y animación, plaza Julià Verdera.

Talleres, actividades infantiles y animación, plaza Julià Verdera. 18.30 horas: ‘Vivimos Figueretes’, exposición colectiva del mural collage, plaza Julià Verdera.

‘Vivimos Figueretes’, exposición colectiva del mural collage, plaza Julià Verdera. 20 horas: Zumba familiar, plaza Julià Verdera.

Zumba familiar, plaza Julià Verdera. 21 horas: Actuación de Little Green Hippo, barrio de ses Figueretes.

Actuación de Little Green Hippo, barrio de ses Figueretes. 22.30 horas: Actuaciones musicales, barrio de ses Figueretes.

Fiestas de Sant Bartomeu, Sant Antoni

20 horas: ‘Swing en la calle’, recorrido musical con los bailarines de Iboswing y la marching band La Xanga, clase gratuita de iniciación al swing y concierto de Eivissa Swing Bastards. Calles de Sant Antoni.

‘Swing en la calle’, recorrido musical con los bailarines de Iboswing y la marching band La Xanga, clase gratuita de iniciación al swing y concierto de Eivissa Swing Bastards. Calles de Sant Antoni. 20.30 horas: Ballada de verano con el Grup Folklòric Brisa de Portmany. Es Caló des Moró.

Misa en la capilla de la Virgen de la Asunción, en Cala Llonga / J.A. Riera

Fiestas de Cala Llonga

De 20 a 24 horas: ‘Sa Santa Rumba’, con grupos en directo y sesiones de DJ. Playa de Cala Llonga.

Folclore

‘Ballades d’estiu’: Ball pagès con el Grup de Balls Tradicionals Santa Gertrudis. 21 horas. Santa Gertrudis.

Infantil

‘Sa Fireta’. Castillos hinchables y juegos. 19 a 21 horas. Plaça Major, Sant Ferran

Artesanía

‘Viu l’artesania’. Inauguración de la séptima edición de la feria a las 19 horas. Una veintena de artesanos participan en la muestra, abierta hasta el 20 de septiembre. Puerto de Ibiza.

SÁBADO 15 DE AGOSTO

Fiestas de ses Figueretes

18 horas: Talleres, actividades infantiles y animación, plaza Julià Verdera.

Talleres, actividades infantiles y animación, plaza Julià Verdera. 21 horas: Zumba familiar, plaza Julià Verdera.

Zumba familiar, plaza Julià Verdera. 22 horas: Entrega de premios del VIII Torneo de Ajedrez Fiestas de ses Figueretes 2025, barrio de ses Figueretes.

Entrega de premios del VIII Torneo de Ajedrez Fiestas de ses Figueretes 2025, barrio de ses Figueretes. 22.30 horas: Actuación de Canallas del Guateke, barrio de ses Figueretes.

Actuación de Canallas del Guateke, barrio de ses Figueretes. 24 horas: Gran castillo de fuegos artificiales, paseo de ses Figueretes.

Gran castillo de fuegos artificiales, paseo de ses Figueretes. 24.15 horas: Continuación de las actuaciones musicales hasta la 1 hora, barrio de ses Figueretes.

Fiestas de Sant Bartomeu, Sant Antoni

11 horas: 10º aniversario de los Dracs d’Eivissa, con juegos de mesa, rol, TCG, torneos, zona infantil y yincana. Espai Jove.

10º aniversario de los Dracs d’Eivissa, con juegos de mesa, rol, TCG, torneos, zona infantil y yincana. Espai Jove. 19 horas: ‘SananFresh Hip Hop Festival’, con rap, hip hop, beatbox, baloncesto 3x3 y grafitis, y actuación de Saske. Auditorio de sa Punta des Molí.

‘SananFresh Hip Hop Festival’, con rap, hip hop, beatbox, baloncesto 3x3 y grafitis, y actuación de Saske. Auditorio de sa Punta des Molí. 20 horas: Ballada en la cueva de Santa Agnès, con misa, baile con indumentaria tradicional de trabajo y degustación de buñuelos, a cargo de Sa Colla de Portmany. Cueva de Santa Agnès.

Ballada en la cueva de Santa Agnès, con misa, baile con indumentaria tradicional de trabajo y degustación de buñuelos, a cargo de Sa Colla de Portmany. Cueva de Santa Agnès. 20 horas: Torneo Nocturno de Petanca Festes de Sant Bartomeu, a cargo del Club Petanca Sant Antoni. Pistas del polideportivo ses Païsses.

Fiestas de Cala Llonga

10 horas: Exposición de motos antiguas. Avenida de Cala Llonga.

Exposición de motos antiguas. Avenida de Cala Llonga. De 12 a 14 horas: I Concurso de castillos de arena. Inscripciones en la playa. Playa de Cala Llonga.

I Concurso de castillos de arena. Inscripciones en la playa. Playa de Cala Llonga. 18 horas: Misa en la capilla de la Virgen de la Asunción, con el Coro Rociero de Santa Eulària. Capilla de la Virgen de la Asunción.

Misa en la capilla de la Virgen de la Asunción, con el Coro Rociero de Santa Eulària. Capilla de la Virgen de la Asunción. 19 horas: Ruta de senderismo Cala Llonga-cap des Llibrell-salt d’en Serra, de 5 kilómetros y unas 3 horas de duración, con dificultad alta. Inscripción previa. Cala Llonga.

Ruta de senderismo Cala Llonga-cap des Llibrell-salt d’en Serra, de 5 kilómetros y unas 3 horas de duración, con dificultad alta. Inscripción previa. Cala Llonga. 19.30 horas: Desfile de carros.

Desfile de carros. 20 horas: Baile tradicional con la Colla de s’Horta de Jesús.

Baile tradicional con la Colla de s’Horta de Jesús. De 20 a 24 horas: ‘The Power of Love – Flower Power’, música de los años 80 y 90, animación y food trucks. Playa de Cala Llonga.

Fiestas de Sant Llorenç

9 horas: Compack Sporting. Finca de s’Hort d’en Cosmi.

Fiestas de Sant Ferran

19 horas: Exposición de artesanía de Eivissa y Formentera.

Exposición de artesanía de Eivissa y Formentera. 20 horas: Taller creativo infantil a cargo de los artistas del Mercat Artístic de Sant Ferran.

Taller creativo infantil a cargo de los artistas del Mercat Artístic de Sant Ferran. 20 horas: Misa cantada y actuación del Cor de la Parròquia.

Misa cantada y actuación del Cor de la Parròquia. 21 horas: Baile tradicional a cargo de Es Xacoters y Es Pastorells, con degustación de orelletes y vino dulce.

Baile tradicional a cargo de Es Xacoters y Es Pastorells, con degustación de orelletes y vino dulce. 22 horas: Concierto de Yacki Lazzari.

Concierto de Yacki Lazzari. 23 horas: Concierto de Arredefolk.

Concierto de Arredefolk. 0.30 horas: Música con DJ Padjesa y DJ Burraia.

Juventud

‘Sol Post a s’Oli Jove’: Jornada organizada con motivo del Día Internacional de la Juventud, con conciertos, actividades y otras propuestas. 19 horas. Auditorio Caló de s’Oli.

Música

Flamenco Nights. Actuación de flamenco en vivo con el grupo Flamenco Puro, con cena en el Summer Garden Restaurant. Atzaró Agroturismo Hotel. Recomendable reserva. 20 horas.

‘La Cucaracha’. Fiesta latina con orquesta en directo, sesiones de DJ, bailarines y ritmos latinos. Desde las 23.30 horas. Teatro Pereyra, Eivissa.

Paco Fernández Band. Flamenco chill. Desde las 21 horas en Restaurante Villa Mercedes de Sant Antoni.

‘Jazz a la plaça’. Jam session de jazz. 22 horas. Sant Francesc, Formentera.

Cine

‘Mecal Air Ibiza’: Comedia 4. Última sesión del ciclo con una selección de comedias. 22 horas. Acceso gratuito. Parque de Sant Agustí.

Medio ambiente

‘Sábados en Juntos Farm’: Desayunos y almuerzos, talleres prácticos, actividades infantiles, visitas guiadas, charlas y mercado agrícola con productos locales. Juntos Farm, Santa Gertrudis. De 9 a 16 horas.

Ocio

‘Dissabtes a la fresca. Mercat artístic de Sant Ferran’

De 20 a 21 horas: Taller creativo infantil a cargo de los artistas del mercado.

22 horas: Concierto de Yacki Lazzari.

Artesanía

‘Viu l’artesania’. Una veintena de artesanos participan en la muestra, abierta hasta el 20 de septiembre. Puerto de Ibiza. De 19 horas hasta la medianoche.

DOMINGO 16 DE AGOSTO

Fiestas de ses Figueretes

18 horas: Talleres, actividades infantiles y animación, plaza Julià Verdera.

Talleres, actividades infantiles y animación, plaza Julià Verdera. 19 horas: II Fiesta de la Espuma Infantil-Familiar, barrio de ses Figueretes.

II Fiesta de la Espuma Infantil-Familiar, barrio de ses Figueretes. 20.30 horas: Sesión de DJ Alex Hinohouse, barrio de ses Figueretes.

Fiestas de Sant Llorenç

9 horas: Compack Sporting. Finca de s’Hort d’en Cosmi.

Compack Sporting. Finca de s’Hort d’en Cosmi. 14 horas: Comida del homenaje a la tercera edad a cargo del Ayuntamiento. Restaurante Es Pins.

Comida del homenaje a la tercera edad a cargo del Ayuntamiento. Restaurante Es Pins. 18 horas: Exposición de cuadros de Mar Torres Marí, de Can Joan den Vildu.

Exposición de cuadros de Mar Torres Marí, de Can Joan den Vildu. 18.30 horas: Misa solemne.

Misa solemne. 19.30 horas: Baile payés a cargo de Sa Colla de Labritja.

Baile payés a cargo de Sa Colla de Labritja. 20 horas: Baile del Grup de Danses d’Alzira.

Fiestas de Sant Bartomeu, Sant Antoni

18.30 horas: ‘Club Supergarrits’, con juegos, castillos hinchables, pintacaras y fiesta de la espuma. Patio del colegio Cervantes.

‘Club Supergarrits’, con juegos, castillos hinchables, pintacaras y fiesta de la espuma. Patio del colegio Cervantes. 20 horas: ‘Vermut a 45 rpm’, con los DJ Javi Box y sus Secuaces y clases de Sunset Swing Club. Eddie’s Diner, playa de s’Arenal.

‘Vermut a 45 rpm’, con los DJ Javi Box y sus Secuaces y clases de Sunset Swing Club. Eddie’s Diner, playa de s’Arenal. 21.30 horas: Magia familiar con el Mago Albert. Patio del colegio Cervantes.

Fiestas de Cala Llonga

De 18 a 1 horas: ‘Hippy House Beach Party – 2º aniversario’. Playa de Cala Llonga.

Música

‘Cuatro miradas musicales’: Concierto clásico del ciclo ‘Nits al Baluard’. Entrada gratuita. 21 horas. Baluarte de Sant Pere, Dalt Vila.

Eivissa Daurada: ‘Nits al Tancó des Cubells’. Concierto a la luz de las velas. 21 horas. Tancó des Cubells. Entrada libre hasta completar aforo.

‘Hippy House XXL 2nd Anniversary Closing Beach Festival’: Fiesta en la playa con Cassimm, Chapa & Castelo, Álvaro Serra, Canvi, Cris M, Davalo, Janse, Lauu Jr, Madison Park, Manu Faiguex, Mathew Sahara, Neliah Kandisha y Shown. Música, arte, actividades y food trucks. De 18 a 1 horas. Playa de Cala Llonga. Entrada gratuita.

Infantil

Infantil

‘Vine a jugar amb igualtat’. Juegos infantiles para potenciar la igualdad en la playa de Talamanca, en la Biblioplatja. De 17 a 20 horas. Actividad gratuita.

Artesanía

‘Viu l’artesania’. Una veintena de artesanos participan en la muestra, abierta hasta el 20 de septiembre. Puerto de Ibiza. De 19 horas hasta la medianoche.

EXPOSICIONES

Eva Parey. ‘Illa Ciànica’. ISala de Exposiciones ‘Ajuntament Vell’, Formentera, de 11 a 14 y de 19 a 21 horas; cerrada los domingos y los lunes por la mañana. Hasta el 22 de agosto.

‘Cavall Bernat, material sensible’. Exposición organizada con motivo de las fiestas de la Cala de Sant Vicenç 2026. Inauguración el 14 de agosto a las 20 horas. Hotel Molins, cala de Sant Vicenç. Hasta el 13 de septiembre.

Jeanette Van Breda. ‘Animales’, pinturas. La Favorita Ibiza. Del 13 de agosto al 9 de septiembre.

Marian Torres. ‘Flouwring’. Pintura abstracta. Inauguración el 7 de agosto a las 18 horas. Centro Cultural de Jesús, de lunes a viernes de 8.30 a 14 horas y de 17.30 a 20 horas. Entrada libre. Hasta el 31 de agosto.

Sarah Bogajo. ‘Interfaz’. Exposición retrospectiva de pintura y escultura. Inauguración el 7 de agosto a las 19.30 horas. Far de ses Coves Blanques, de martes a viernes de 18 a 21 horas y los sábados de 10 a 14 horas y de 18 a 21 horas; cerrado domingos, lunes y festivos. Hasta el 22 de agosto.

Wendy Williams. ‘Ibiza mía’. Inauguración el 6 de agosto a las 18 horas. Sala de Exposiciones Sant Jaume 72 de Santa Eulària, de martes a sábado de 10 a 13.30 horas y de 17 a 20 horas. Entrada libre. Hasta el 22 de agosto.

BellAuth. ‘Mediterranean Soul’. Arte contemporáneo con mandalas creados con cuarzos y piedras naturales. Aubergine by Atzaró, carretera de Sant Miquel, kilómetro 9,9, de 12 a 24 horas. Hasta el 31 de agosto.

Jean Willi. ‘Fuig el passat. Antològica’. Pinturas. Sa Nostra Sala, calle de Aragó, 17, Eivissa, de lunes a viernes de 10 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados de 10.30 a 13.30 horas. Hasta el 22 de agosto.

‘La diosa y la isla. Memoria material de Ibiza’. Exposición temática sobre la memoria material de Ibiza, con Tanit como testigo. Obras de El Industrial. Sa Peixateria, Eivissa. Hasta el 11 de agosto.

Ak.ibiza. ‘Vuelta al origen’. Inauguración el 31 de julio a las 19 horas. Centre de Cultura Can Jeroni. De miércoles a domingo de 10.30 a 13.30 horas y de jueves a sábado de 18 a 21 horas. Hasta el 16 de agosto.

Javier Ens. ‘Polifonia de la matèria’. Instalación y joyería artística. Sala de Exposiciones ‘Ajuntament Vell’, de 11 a 14 horas y de 19 a 21 horas, excepto los domingos y los lunes por la mañana. Hasta el 8 de agosto.

‘Es Blau’. Exposición fotográfica colectiva sobre los fondos marinos de Ibiza, con imágenes submarinas captadas por miembros de la asociación Es Blau. Inauguración el 31 de julio de 19.30 a 21 horas. Ocean Drive Ibiza. Entrada gratuita. Hasta el 9 de septiembre.

Landon Metz. Primera exposición individual del artista en España. Inauguración el 8 de agosto de 2026, de 19 a 21 horas. Parra & Romero Ibiza, Passeig de Santa Gertrudis, 9, Santa Gertrudis de Fruitera.Hasta el 26 de septiembre.

Davide Balliano. ‘Camino’. Pintura y escultura en torno a la geometría, el minimalismo y la relación con el espacio arquitectónico. Cardi Gallery, en Ibiza Gallery, Platja d’en Bossa. Hasta el 30 de agosto.

‘Rojo’. Exposición colectiva de pintura, fotografía y escultura de los artistas de AMAE. Auditori Caló de s’Oli. De jueves a sábado, de 18.30 a 20.30 horas, y de viernes a domingo, de 11 a 13.30 horas. Hasta el 9 de agosto.

Catalina Marí Tur. ‘Coses de fang’. Cerámica de reciente creación. Can Jordi Blues Station. Hasta el 21 de septiembre.

Raul Eiriz. ‘Acuarelas paisajistas’. Acuarela. Centro Cultural de Sant Joan de Labritja, en la iglesia. De lunes a sábado, de 10 a 13 horas; domingos, de 10 a 14 horas. Hasta el 2 de septiembre.

Paul Fuentes. ‘24h Arty People’. Fotografía surrealista. Paradiso Ibiza Art Hotel, Cala de Bou. Hasta el 26 de agosto.

Kevin Sharkey. ‘Follow your soul, it knows the way’. Pinturas. Pure Inmobiliaria, Jesús. Hasta final de temporada.

Carlos Jacanamijoy. ‘Naturaleza interior’. Pintura. Fundación La Nave Salinas, de miércoles a domingo de 12 a 20 horas. Entrada gratuita. Hasta el 30 de octubre.

Tirurit. ‘L’aventura d’il·lustrar la tradició’. Ilustración. Hotel Ánfora, Es Canar, Eivissa. Abierta a todos los públicos. Hasta el 31 de agosto.

Chico Bialas. Fotografías de moda de los años 80/90. Abierto domingos de 11 a 14 horas o cita previa en el 971191923. Espacio Micus, Jesús. Hasta el mes de octubre.

‘Gran exposició de fotografies’. Exposición del alumnado de los cursos de fotografía para mayores 2024-2026, con 22 obras de 17 alumnos. Cursos impartidos por Alejandro de Hoyo y Andrea Rivi. Inauguración: 15 de julio, 18 horas. Sala polivalente de l’Esplai de Can Ventosa. Entrada gratuita. Hasta el 31 de agosto.

‘Olas de Verano’. Exposición colectiva con obras de Beatrice Poggio, Chloe Natalia, Elizabeth Rose Langford, Eliana Perinat, Fell in love with the sky, Francesca Roxanne McHugh, Kevin Allison, Lee Needham, Liz Kueneke, Lulu Fabianne, Phrank, Picky Paino, Raul Hood, Roseline de Thélin, Sarah G Tur, Simona Marziani, Sofia Gomez Fonzo, Valentina Bouza y Virgi222. Pintura, fotografía, ilustración y otros lenguajes contemporáneos realizados en Ibiza. Inauguración: 11 de julio, de 19 a 22 horas. Olas Gallery, Santa Eulalia. De martes a sábado, de 12 a 19 horas. Hasta el 13 de septiembre.

José Manuel Chico Prats. ‘Chico Prats: Art i Fotografia (1916–2006)’. Exposición de arte y fotografía en homenaje al artista con motivo del 20 aniversario de su fallecimiento y del 110 aniversario de su nacimiento. Sala es Polvorí. Hasta el 29 de agosto.

Hans Grass. ‘I en la mar, els somnis’. Pintura. Museu Puget. Del 3 de julio al 31 de diciembre.

Josep Costa Ferrer, Picarol. Exposición dedicada a su obra con motivo del 150 aniversario de su nacimiento. Dibujo, ilustración y caricatura. Sala Capitular, Dalt Vila. Hasta el 28 de agosto.

Aphon Hengcharoen. ‘Origen’. Pinturas. Sala Baleària, avenida Santa Eulària des Riu, 17, Eivissa. Abierta de lunes a domingo de 10 a 20 horas. Hasta el 20 de septiembre.

‘Homenaje a Guillermo Fornes’. Exposición homenaje a Guillermo Fornes con obras de distintas etapas del artista. KSAR Living, Sant Llorenç de Balàfia, carretera de Sant Joan, kilómetro 11,6. Abierta todo el verano.

‘Juramentos a lo Desconocido’. Exposición con obras de la colección privada de Paul Graves, con veinte obras originales de Louise Janin y fotografías inéditas de ‘The World Question Center’, de James Lee Byars. KSAR Living, Sant Llorenç de Balàfia, carretera de Sant Joan, kilómetro 11,6. Abierta todo el verano.

Harlys Becerra. ‘Gravity’. Pintura, escultura y materiales orgánicos como posidonia, tierra y café. Hotel ME Ibiza, Santa Eulària. Durante toda la temporada.

'Blau blava'. Exposición colectiva de artistas de Balears: Aina Albo Puigserver, Pedro Asensio, Adrián Cardona, Laura de Grinyo, Gilbert Herreyns, Leopoldo Irriguible, Stella Rahola, Bonet Vallribera y Anneliese Witt. Estudi Tur Costa, en Jesús. Visitas cada jueves de 17.30 a 20.30 horas y con cita previa fuera de ese horario llamando al 34 689 591 641. Con motivo de la celebración de la feria CAN en Ibiza horario especial los días 24, 25 y 26 de junio de 17.30 a 20.30 horas. Hasta septiembre.

Stefan Brüggemann. ‘Cel d’Or’. Instalación. Intervención total concebida para la Sala d’Armes del Museu d’Art Contemporani d’Eivissa (MACE), que explora la percepción del espacio, el tiempo, la luz y el lenguaje. Museu d’Art Contemporani d’Eivissa, Sala d’Armes. Hasta el 15 de noviembre de 2026.

‘Donació de Cati Verdera al poble de Formentera’. Espai cultural i educatiu Far de la Mola. Horario de visitas: de martes a domingo, de 10 a 14 horas, y miércoles y domingo de 17 a 21 horas.

‘Oronelles’. Exposición colectiva de figuras de golondrinas en soporte cerámico. Museu Monogràfic Puig des Molins, Via Romana 31, Ibiza, en horario del museo. Hasta el 30 de agosto.

‘Conflux’. Exposición colectiva con obras de Carlota Pérez de Castro, Pablo Linsambarth, Patricia Paz y Sol Bailey Barker. Pintura, cerámica, escultura y construcción de atmósferas. Estudio Laterna de Santa Gertrudis, de lunes a viernes de 9 a 19 horas, y fines de semana bajo cita previa. Hasta el 25 de septiembre.

MERCADILLOS

Eivissa:

Hippy Market. Punta Arabí. Artesanía, ropa, complementos,música en vivo, food trucks... Todos los miércoles de abril a octubre de 10 a 18 horas.

Punta Arabí. Artesanía, ropa, complementos,música en vivo, food trucks... Todos los miércoles de abril a octubre de 10 a 18 horas. Mercat Ecològic, Local i d'Artesania. Artesanía tradicional ibicenca y producto local kilómetro cero. Todos los jueves de 9.30 a 13.30 horas. Edición nocturna el primer viernes de cada mes desde el 1 de mayo, de 18 a 20 horas.

Artesanía tradicional ibicenca y producto local kilómetro cero. Todos los jueves de 9.30 a 13.30 horas. Edición nocturna el primer viernes de cada mes desde el 1 de mayo, de 18 a 20 horas. Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas. Las Dalias : Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Mercadillo de Navidad: Sábados de 10 a 17 y domingos de 11 a 17 horas.

: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Mercadillo de Navidad: Sábados de 10 a 17 y domingos de 11 a 17 horas. Mercat de sa Cooperativa : Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni. Sant Jordi : Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi. Forada : Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas. Mostra Artesanal de Sant Rafel. Artesanía tradicional ibicenca y productos agrícolas de proximidad. Todos los jueves, de 19.30 a 22.30 horas, hasta el 10 de septiembre. Exposición ‘Art d’Estiu’ de AMAE todos los jueves en Can Portmany.

Formentera: