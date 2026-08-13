Llama la atención: La petición de explicaciones de la senadora de Ibiza y Formentera, Neus Massanet, por la gestión esta temporada de las concesiones de hamacas y sombrillas en Formentera.

La petición de explicaciones de la senadora de Ibiza y Formentera, Neus Massanet, que sustituye a Juanjo Ferrer, por la gestión esta temporada de las concesiones de hamacas y sombrillas en Formentera, que ha acabado con el cese de la exdirectora general de Costas y Litoral, Xima Ferrer. La senadora se dirige al Govern y al Consell de la isla para reclamar una mejor planificación y coordinación y para evitar que se repitan los problemas de esta temporada.

Llama la atención

El incremento, de un 600%, del volumen de las fracciones papel y cartón y de vidrio que se han tratado en la estación de transferencia de residuos situada en el polígono de es Gorg. Ha pasado de gestionar 3.000 toneladas al año a 28.000.

Noticias relacionadas

El inicio de una recogida de firmas por parte de vecinos del Mercat Nou, que se oponen al traslado de estas instalaciones al solar que ocupaban antes las pistas de tenis y de baloncesto municipales. Consideran que se podría reformar o construir un nuevo mercado en su actual ubicación y creen que la obra que propone el Ayuntamiento «va a ser muy peligrosa para la estructura» del edificio en el que residen.