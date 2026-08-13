Llama la atención: La petición de explicaciones de la senadora de Ibiza y Formentera, Neus Massanet, por la gestión esta temporada de las concesiones de hamacas y sombrillas en Formentera.
La petición de explicaciones de la senadora de Ibiza y Formentera, Neus Massanet, que sustituye a Juanjo Ferrer, por la gestión esta temporada de las concesiones de hamacas y sombrillas en Formentera, que ha acabado con el cese de la exdirectora general de Costas y Litoral, Xima Ferrer. La senadora se dirige al Govern y al Consell de la isla para reclamar una mejor planificación y coordinación y para evitar que se repitan los problemas de esta temporada.
El incremento, de un 600%, del volumen de las fracciones papel y cartón y de vidrio que se han tratado en la estación de transferencia de residuos situada en el polígono de es Gorg. Ha pasado de gestionar 3.000 toneladas al año a 28.000.
El inicio de una recogida de firmas por parte de vecinos del Mercat Nou, que se oponen al traslado de estas instalaciones al solar que ocupaban antes las pistas de tenis y de baloncesto municipales. Consideran que se podría reformar o construir un nuevo mercado en su actual ubicación y creen que la obra que propone el Ayuntamiento «va a ser muy peligrosa para la estructura» del edificio en el que residen.
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