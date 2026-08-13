La Mostra Ixtar Curts premia al Cinefórum de la UIB en Ibiza por su "valiosa aportación a la divulgación cinematográfica"

La XXVII Mostra Ixtar Curts ha concedido su Premio de Honor Local 2026 al proyecto cultural y cinematográfico Cinefórum de la UIB en Ibiza, impulsado por la sede insular de la Universitat de les Illes Balears (UIB) y el Conservatorio Profesional de Música y Danza de Ibiza y Formentera 'Catalina Bufí'. La organización del certamen, que se presenta como el más veterano de cortometrajes de las Islas Baleares, reconoce con este galardón la trayectoria divulgativa del proyecto.

Cinefórum de la UIB en Ibiza. / Mostra Ixtar Curts

Según explica la organización, el Cinefórum de la UIB ha desarrollado más de un centenar de sesiones y ha realizado una "valiosa aportación a la divulgación cinematográfica, el fomento del pensamiento crítico y la educación de la mirada audiovisual de la sociedad ibicenca".

El reconocimiento incluye además una alianza entre ambas entidades por la que, a partir de la nueva temporada, en septiembre de 2026, las sesiones del Cinefórum incorporarán la proyección previa de un cortometraje participante o seleccionado en la Mostra Ixtar Curts. La organización señala que esta iniciativa permitirá dar una mayor visibilidad al formato del cortometraje entre el público cinéfilo de Ibiza durante todo el curso académico.

La entrega del galardón tendrá lugar durante la XXVII Mostra Ixtar Curts, que se celebrará los días 4 y 5 de septiembre de 2026 a las 19.30 horas en la Plaza Norte de la Iglesia de Sant Antoni.