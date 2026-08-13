Cine gratis en los barrios de Ibiza: once proyecciones para toda la familia

El Ayuntamiento de Ibiza pondrá en marcha durante los meses de agosto y septiembre el ciclo 'Cinema a la Fresca per la Igualtat', una iniciativa que llevará el cine al aire libre a distintos barrios del municipio con once proyecciones gratuitas y coloquios participativos centrados en valores como la igualdad, el respeto, la diversidad y la convivencia.

La propuesta, impulsada por la concejalía de Igualdad, comenzará este viernes 14 de agosto, a las 21 horas, con la proyección de 'Billy Elliot' en el escenario del Parc de la Pau. Todas las sesiones se celebrarán a la misma hora y serán de acceso gratuito.

El ciclo se desarrollará en colaboración con las asociaciones vecinales de los barrios participantes. El Ayuntamiento facilitará un número limitado de sillas, aunque recomienda a los asistentes que, si disponen de una, lleven la suya para disfrutar de las películas con mayor comodidad.

La concejala de Igualdad de la capital ibicenca, Sara Barbado, explicó que las películas han sido seleccionadas por los valores y mensajes que transmiten y por su capacidad para abordar de una manera cercana cuestiones como la igualdad de oportunidades, la diversidad, la inclusión, la superación personal, el respeto y la convivencia.

Coloquios antes de cada película

Uno de los principales elementos del ciclo será que cada sesión contará con un coloquio participativo de entre 20 y 30 minutos, dirigido por profesionales especializados en igualdad y educación.

Estos encuentros se celebrarán antes de las proyecciones y permitirán a familias y asistentes compartir impresiones y reflexionar sobre algunos de los temas presentes en las películas. Entre ellos se abordarán la corresponsabilidad dentro de la familia, la gestión de las emociones, la autoestima, la resolución pacífica de conflictos y la prevención de la violencia machista.

Barbado destacó que el cine tiene "la capacidad de emocionar, de generar conversaciones y de hacernos reflexionar sobre cómo educamos y cómo convivimos".

"Con esta iniciativa ofrecemos una actividad cultural gratuita para disfrutar en familia, pero también un espacio para dialogar, compartir experiencias y continuar construyendo una Ibiza más igualitaria, respetuosa y cohesionada", señaló la concejala de Igualdad, Infancia y Mayores.

Once sesiones entre agosto y septiembre

Tras la proyección inaugural de 'Billy Elliot', el ciclo continuará el viernes 21 de agosto con 'Wonder' en el parque Maria Villangómez. Un día después, el sábado 22, se proyectará 'Brave' en el aparcamiento de la Asociación de Vecinos de San Pablo.

El 28 de agosto será el turno de 'Campeones' en el escenario de la Asociación de Vecinos de Platja d'en Bossa, mientras que el 29 de agosto se podrá ver 'Figuras ocultas' en la plaza Bob Marley, en es Pratet.

Ya en septiembre, el viernes 4 se proyectará 'Del revés' en el local social de es Campet de Figueretes y el domingo 6, 'Del revés 2' en la playa de sa Punta, detrás del hotel Torre del Mar.

La programación continuará el 11 de septiembre con 'Coco' en el parque Reina Sofia; el 12 de septiembre, con 'Los Croods' en la plaza de sa Peixateria; el 18 de septiembre, con una nueva sesión de 'Campeones' en el parque de Ca n'Escandell; y finalizará el sábado 19 de septiembre con 'Brave' en el parque de s'Illa.

El ciclo 'Cinema a la Fresca per la Igualtat' está organizado por la concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Ibiza y cuenta con financiación del Ministerio de Igualdad, a través de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, del Instituto Balear de la Mujer (IbDona) y de la conselleria de Familias y Asuntos Sociales del Gobierno de las Islas Baleares. La iniciativa también cuenta con la colaboración de las asociaciones vecinales de los diferentes barrios en los que se celebrarán las proyecciones.