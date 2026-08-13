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Ibiza se adhiere a una campaña para fomentar "la convivencia y legitimidad social del turismo"

El Consell se adhiere al manifiesto 'Turismo que suma' impulsado por la Alianza para la Excelencia Turística de España

Turistas en las terrazas de la Plaça de Vila.

Turistas en las terrazas de la Plaça de Vila. / Vicent Marí.

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Redacción

Ibiza

El Consell de Ibiza se adhiere a una nueva iniciativa para mejorar la percepción de la industria turística a través del manifiesto 'Turismo que suma', que tiene el objetivo de "generar más valor, mejorar la convivencia entre residentes y visitantes y proteger la identidad, el patrimonio y los recursos naturales de la isla", según destaca la institución en un comunicado. "El turismo seguirá siendo esencial para Ibiza, pero debemos seguir gestionándolo para conseguir que sus beneficios lleguen al conjunto de la isla", incide el presidente, Vicent Marí.

El manifiesto está impulsado por la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur), la principal asociación empresarial del sector, y hasta el momento cuenta con la participación de 80 entidades públicas y privadas de toda España, tal y como destaca el comunicado. A partir de esta incorporación, el Consell de Ibiza y Exceltur inician una colaboración destinada a que "la actividad turística contribuya de una manera más directa y medible al bienestar de la ciudadanía".

Declaración de intenciones

El comunicado no concreta actuaciones futuras, sino que destaca la declaración de intenciones de un acuerdo que "permitirá trabajar en ámbitos como la convivencia y legitimidad social del turismo". Para Marí, este mensaje "es coherente con el trabajo que ya desarrolla el Consell para gobernar el turismo desde los datos, la planificación y la colaboración con el sector".

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El manifiesto 'Turismo que suma' promueve el camino "hacia un turismo responsable, inclusivo, regenerativo y capaz de crear valor compartido", abunda el comunicado. También incluye una campaña de sensibilización, denominada 'Aquí se vive', que tiene la voluntad de difundir "con actuaciones y ejemplos concretos, la contribución del turismo a la economía, la cultura, el patrimonio y el bienestar de los destinos".

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