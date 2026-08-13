Del eclipse a la lluvia de estrellas en Formentera

Formentera ha vivido este miércoles el eclipse solar con total normalidad y una gran expectación, con numerosas personas siguiendo el fenómeno astronómico desde distintos puntos de la isla.

El evento especial de observación organizado por el Consell Insular de Formentera en el faro de Cap de Barbaria reunió a casi 600 personas, entre público asistente, personal de los servicios de emergencias y miembros de la organización.

La jornada se desarrolló sin incidencias destacables, en el marco del dispositivo especial de seguridad desplegado con motivo del eclipse. El acceso a la zona de observación de Cap de Barbaria se realizó mediante el servicio de autobuses lanzadera habilitado desde Sant Francesc, mientras que la carretera de Cap de Barbaria permaneció sometida a las restricciones previstas para garantizar la seguridad y facilitar la intervención de los servicios de emergencias en caso de necesidad.

Un dispositivo especial garantiza la seguridad y el acceso a Cap de Barbaria

El centro de operaciones del dispositivo se estableció en las dependencias de la Policía Local de Formentera, desde donde se coordinó la actuación de los distintos servicios implicados. La Policía Local reforzó además la vigilancia mediante un dron en las zonas de mayor afluencia, con el objetivo de realizar un mejor seguimiento de las concentraciones de personas y detectar cualquier posible incidencia.

Por su parte, el equipo de socorrismo del Consell de Formentera mantuvo una vigilancia constante de la costa de la isla con una embarcación y dos motos de agua, mientras que una decena de efectivos realizaron tareas de vigilancia in situ en diferentes playas durante la jornada.

Las personas asistentes pudieron seguir el fenómeno desde el entorno del faro con el apoyo de cuatro telescopios profesionales y pantallas de observación, en una jornada que combinó la divulgación astronómica con la experiencia de contemplar el eclipse desde uno de los lugares más emblemáticos de Formentera.

El momento más especial se vivió durante la fase culminante del eclipse. Aunque las condiciones meteorológicas no permitieron contemplar el fenómeno en toda su plenitud, las personas congregadas en Cap de Barbaria pudieron seguir su momento álgido. Durante unos instantes, el cambio de luz generó una atmósfera singular en el entorno del faro, convirtiendo la jornada en una experiencia excepcional para la isla.

Telescopios, cambio de luz y lluvia de estrellas en una jornada excepcional

Posteriormente, la lluvia de estrellas completó la programación prevista en Cap de Barbaria, prolongando durante la noche las actividades de observación astronómica.

El eclipse también despertó una gran expectación en otros puntos de la costa oeste de Formentera, especialmente en s’Estany des Peix, Punta Pedrera y Cala Saona, donde numerosas personas se concentraron para contemplar el fenómeno.

El dispositivo especial desplegado con motivo del eclipse permitió compatibilizar la elevada afluencia de público con las medidas de seguridad previstas, gracias a la coordinación de los distintos servicios implicados.

Desde el Consell Insular de Formentera se ha agradecido la colaboración y comprensión de la ciudadanía ante las restricciones y medidas especiales adoptadas durante la jornada, así como el trabajo de todas las personas y servicios que participaron en el dispositivo de seguridad y en la organización del evento.