Fatboy Slim disfruta "con estilo" del eclipse en Ibiza

El legendario Norman Cook, mundialmente conocido como Fatboy Slim, lució un outfit en Sant Antoni, junto a dos amigos con las mismas pintas, con el que parecía rivalizar con el fenómeno astronómico del siglo a la hora de captar la atención. «Mirando el eclipse con estilo en Ibiza», bromea el propio dj a la hora de encabezar la historia que ha publicado en sus redes sociales, aprovechando que se encuentra en la isla.

El dj pasa unos días en Ibiza por compromisos profesionales y para presentar su libro autobiográfico, 'Esto no acaba... hasta que Fatboy Slim cante'. Cook repasa en esta obra sus cuatro décadas de trayectoria musical, desde sus inicios en el punk, su paso por los míticos The Housemartins y bandas como Beats International o Freak Power.

Imagen de la historia publicada por Fatboy Slim en sus redes. / DI

La presentación de la autobiografía de Norman Cook tendrá lugar este domingo 16, a partir de las 18.30 horas, en Las Dalias, donde también pinchará a partir de las 22 horas para la fiesta Akasha.