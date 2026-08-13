La exposición itinerante para celebrar el centenario del nacimiento del poeta Blai Bonet pasará por Ibiza y Formentera este otoño

La exposición itinerante 'De claror i de cor', dedicada a la vida y la obra de Blai Bonet con motivo del centenario de su nacimiento, llegará a Ibiza el 19 de octubre y recorrerá distintos espacios de la isla hasta el 29 de noviembre, antes de trasladarse a Formentera, donde podrá visitarse del 7 al 20 de diciembre en la Biblioteca Marià Villangómez. La muestra, impulsada por el Institut d’Estudis Baleàrics, recorrerá también Menorca entre el 17 de agosto y el 11 de octubre.

El recorrido por Ibiza comenzará el 19 de octubre en la Biblioteca Municipal de Sant Antoni, donde la exposición permanecerá hasta el 1 de noviembre. Posteriormente se trasladará a la Biblioteca Municipal d’Eivissa, Can Ventosa, que la acogerá del 2 al 15 de noviembre. La última parada en la isla será el Centre de Català d’Eivissa, donde podrá visitarse del 16 al 29 de noviembre.

Formentera será la última sede de «De claror i de cor». La Biblioteca Marià Villangómez se encargará de cerrar el recorrido de la exposición itinerante entre el 7 y el 20 de diciembre.

Cartel informativo de la exposición / Govern Balear

Una figura "poliédrica"

El Institut d’Estudis Baleàrics organiza esta iniciativa con la colaboración de la Institució de les Lletres Catalanes y la Fundació Mallorca Literària, y ha ofrecido acoger la muestra a centros culturales y bibliotecas de Menorca y las Pitiusas. La exposición presenta la figura "poliédrica" de Blai Bonet mediante un recorrido por su vida y obra a través de material gráfico y textos del autor.

La gira comenzará en Menorca, que acogerá la exposición durante los meses de agosto, septiembre y octubre. El Institut Menorquí d’Estudis la recibirá en su sede de Maó del 17 al 30 de agosto y, a continuación, se trasladará a la Biblioteca Pública de Maó, donde permanecerá del 31 de agosto al 13 de septiembre.

El recorrido continuará en la Biblioteca Pública Municipal de Sant Lluís, del 14 al 27 de septiembre. La última parada en Menorca será el Centre de Català de Ciutadella, donde podrá visitarse del 28 de septiembre al 11 de octubre.

El Institut d’Estudis Baleàrics plantea la iniciativa como "un recorrido en kilómetros por la vida y la obra de Blai Bonet" y señala que pretende homenajear la figura de un autor al que define como "diverso y vitalista", además de dar a conocer su patrimonio artístico y cultural en el marco del centenario del nacimiento del poeta de Santanyí.

El director general de Cultura, Llorenç Perelló, ha afirmado que "Blai Bonet era la figura más adecuada para tomar el relevo de Josep Maria Llompart, ambos poetas con una célebre obra y trayectoria y a los que el Institut d’Estudis Baleàrics ha dedicado una exposición itinerante por nuestras islas".