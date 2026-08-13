El expolítico de Ibiza y Formentera Santiago Ferrer deja su cargo de consejero en Enagás, con un sueldo de 160.000 euros brutos al años desde 2019

El economista y expolítico Santiago Ferrer Costa (Formentera, 1971) ha dejado de ser consejero dominical de Enagás, compañía de transporte de gas natural y gestor técnico del sistema gasista de España, como se explica en su web. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la UIB, Ferrer entró en 2018 como consejero dominical designado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), compañía pública que posee el 5% del capital de la gasística, en sustitución del inspector de Hacienda Jesús Máximo Pedrosa. Ferrer ha sido sustituido por Francisco Caamaño Domínguez, licenciado y Doctor en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, Catedrático de Derecho Constitucional en las Universidades de Valencia y de A Coruña hasta 2026 y exministro de Justicia entre febrero de 2009 y diciembre de 2011.

Un consejero dominical es un miembro del consejo de administración de una empresa que obtiene su puesto por ser un gran accionista o por representar a un accionista importante que posee una parte significativa del capital (generalmente, superior al 5%); en este caso, la Sepi. Según informó la empresa en su momento a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Ferrer fue nombrado también vocal de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Responsabilidad Social Corporativa de Enagás.

37.000 euros el primer año, 160.000 durante los siete siguientes

Durante su primer año como consejero dominical, Ferrer tuvo una remuneración total de 37.000 euros. Pero a partir de entonces y hasta ahora ha cobrado todos los años 160.000 euros brutos, incluyendo asistencia a consejos, dietas y otros conceptos, como confirman desde Enagás. La suma total de su estancia en el consejo de administración asciende a un total de 1.157.000 euros brutos, a tenor de los propios datos que constan en los 'informes anuales sobre remuneraciones de los consejeros' correspondientes a cada anualidad y publicados por la propia empresa.

Según recogieron varios medios especializados a finales del pasado mes de julio, Ferrer ha decidido abandonar el cargo "por motivos profesionales", pero no ha trascendido más información. Este diario ha intentado ponerse en contacto con él para ampliar la información, sin éxito.

Conseller en 1999 y casado con la abogada Sofía Hernanz, que preside otra empresa pública

Como recuerda la Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera, Ferrer fue elegido en 1999 conseller y diputado balear por la circunscripción de Formentera de la Coalició d’Organitzacions Progressistes (COP) en el Consell Insular, por aquel entonces todavía de Ibiza y Formentera. Llegó a ser vicepresidente segundo y conseller de Hacienda, Industria y Presupuestos de la institución pitiusa. En 2014, entró a fomar parte del Consejo para la Transición Industrial y Energético del PSOE nacional.

En las Pitiusas ha estado vinculado a varios negocios. Según su perfil en el portal profesional Linkedin, es socio-director de la empresa Morna Assessors, S.L., socio de Resolutive TIC y economista en Serra Mayans/Tràmit i Gestió de Finançaments. Como voluntario, colabora con la Associació per a la Revitalització dels Centres Antics (ARCA).

Ferrer está casado con Sofía Hernanz, abogada que inició su carrera política en el Ayuntamiento de Ibiza como concejala por las listas del PSOE en 1995. Tiene una carrera dilatada (concejala, consellera insular, diputada regional y nacional, coordinadora del Ibavi, directora insular de la Administración General del Estado en las Pitiusas...) y durante años se la ha situado en el círculo más próximo al presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez.

En 2024, Hernanz fue nombrada presidenta de la empresa, también pública, Siepse (Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado, que depende del Ministerio del Interior), que forma parte de las sociedades incluidas en las denominadas 'empresas de inversión' del Grupo Patrimonio del Estado.

Por esta presidencia en esta empresa pública, Hernanz tiene una retribución también anual de 157.351 euros brutos.